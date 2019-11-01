Общество

Губернатор Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем народного единства

Губернатор Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем народного единства.

«Мы живем в большой, удивительной и многонациональной стране, известной своей уникальной и богатейшей культурой. Люди разных национальностей и религий с собственными обычаями и традициями, объединены общей историей и ценностями.

День народного единства — это повод еще раз вспомнить, что россияне превыше всех различий всегда ставили сохранение, развитие и защиту своей страны.

Многонациональные армии во все века останавливали любого врага, научные коллективы добивались международных побед, а наши культура и спорт всегда были насыщены талантами из разных уголков страны.

Россия — великое государство, и его силу формирует каждый город и регион. Псковская земля, древний исток русской государственности, всегда играла в этом особую роль. Наш долг — быть достойными трудов и подвигов наших предков, сохранять и приумножать для будущих поколений переданное нам наследство.

В этот праздничный день желаю вам сил, вдохновения и новых побед на благо Псковской области и нашей прекрасной страны. Счастья вам, здоровья и благополучия!» - заключил губернатор.