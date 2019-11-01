Общество

В Псковской области в День народного единства пройдет ряд праздничных мероприятий

В Пскове в День народного единства состоится ряд праздничных мероприятий. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, 4 ноября - в 16.00 - в Городском культурном центре начнется концерт с участием творческих коллективов «Мы живем в единстве дружном!».

«В 17.00 же в Доме офицеров - начало заключительного гала-концерта, конкурса "Песня русская" - "Песня не знает границ", в котором примут участие победители зональных этапов конкурса. На конкурсе прозвучат русские народные песни, фольклорные песни Псковской области, песни советских композиторов», - добавили в пресс-службе.

Также в ведомстве отметили, что в этом мероприятии задействованы больше 100 участников из Пскова и 9 районов области. Концертные номера представят лауреаты областного фестиваля-конкурса исполнителей народной песни «Песня русская», хореографические коллективы и ансамбли национальных организаций Псковской области.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что перед зрителями этого мероприятия предстанет колоритное дефиле в национальном русском костюме из коллекции «И в пир, и в мир, и в добрые люди». Автор коллекции - преподаватель Псковского политехнического колледжа, специальности «Дизайн в области культуры и искусства» Людмила Яковлева. Праздничную программу откроет выступление заслуженной артистки России Марины Курчавовой в сопровождении Театра танца «Русские узоры», а в финале прозвучит песня «Калинка» в исполнении заслуженного артиста России Александра Либа. Перед началом концерта - с 14.00 - в Доме офицеров будет развернута выставка национального костюма, и все желающие смогут принять участие в тематических мастер-классах.

В пресс-службе обратили внимание, что в этот же день Псковский дом ремесел проведет конкурс национального костюма в следующих номинациях: «Национальный костюм», «Этнографический костюм», «Аксессуары и украшения», «Сценический костюм».

В Великих Луках же - на площади Ленина - в 12.00 начнется праздничный митинг, шествие представителей трудовых коллективов, учащейся молодежи, ветеранов «Мы - великая Россия! Мы - единая страна!», а также - концерт «Родной земли многоголосье»: праздничная программа с участием творческих коллективов. Кроме того, в 13.00 - у краеведческого музея Великих Лук - начнется реконструкция специальной операции группы спецназа «На страже Отечества»: показательные выступления представителей войск специального назначения.

«Различные мероприятия пройдут в районных и сельских домах культуры. В их число входят концертные программы, вечера отдыха, познавательные и развлекательные программы для детей и взрослых, спортивные мероприятия, а также конкурсы. В образовательных учреждениях региона будут проведены классные часы на тему Дня единства» - заключили в администрации региона.