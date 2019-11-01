Общество

И.п. главы Пскова Елена Полонская поздравила жителей с Днем народного единства: В единстве - наша сила

И.п. главы Пскова Елена Полонская и глава администрации города Александр Братчиков поздравили жителей с Днем народного единства и пожелали благополучия и успехов. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова, власти муниципалитета поздравили жителей 4 ноября.

«От имени депутатов Псковской городской Думы и администрации города Пскова поздравляем вас с Днем народного единства! Этот праздник означает народное единение и сплоченность, дает повод вспомнить о подвиге наших предков, которые отстояли свободу и целостность страны, укрепили российскую государственность. В далеком 1612 году люди самых разных сословий, веры, национальностей осознали губительность междоусобиц, которые раздирали страну, и, сплотившись, избавили ее от интервентов», - говорится в сообщении.

Также власти муниципалитета отметили, что День народного единства учрежден в память об общенациональном подвиге, который положил конец Смутному времени: «Возглавили ополчение Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский - их мужество, умение сплотить народ, преданность Отечеству фактически определили дальнейшую судьбу нашей страны как независимого, самостоятельного и сильного государства. Не сомневаемся, что все вместе мы, россияне, псковичи, сможем и сегодня преодолеть любые трудности. Этот праздник побуждает нас к новым свершениям, плодотворному труду на благо своих близких, своего города, своей страны, призывает быть едиными, как никогда, в стремлении защитить свою Родину, ее богатства, историю и культуру. В единстве - наша сила! Еще раз сердечно поздравляем всех вас с праздником, желаем благополучия и успехов».