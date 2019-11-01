Общество

В Локнянском районе открыли памятник солдату-победителю

Памятник советскому солдату-победителю торжественно открыт в селе Подберезье Локнянского района. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», монумент создан на средства Российского военно-исторического общества при поддержке партийного проекта «Историческая память» и администрации Псковской области.

В День народного единства, 4 ноября, в Подберезье собрались более 100 человек - местные жители и гости, представители власти, общественности, активисты и сторонники «Единой России», ветераны и подрастающее поколение. Они вспомнили о событиях, происходивших на этой территории в годы Великой Отечественной войны, почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы.

Боевые действия в этом селе велись с 1942-го по 1944 год. На братском кладбище, согласно «Книге памяти», похоронены более 700 военнослужащих.

Первый памятник здесь был установлен в 1947 году. С тех пор прошло более 70 лет, и железобетонная скульптура воина заметно обветшала. Теперь же на ее месте установлен новый памятник – на мощном постаменте из уральского гранита возвышается опирающийся на винтовку ветеран. Автор скульптуры - Денис Стритович.

«Это уже пятый памятник под общей темой «Советскому солдату-победителю». Ранее они были установлены в Псковском, Островском, Пыталовском и Гдовском районах. Конечно, памятники авторские и совершенно разные, но все они выполнены из долговечных материалов, - рассказал председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества, координатор партийного проекта «Историческая память» Александр Голышев. - Это наш вклад в подготовку к 75-летию Великой Победы. Сегодня в мире столько разных попыток пересмотреть итоги и уроки Второй мировой войны, и этого допускать нельзя. Открытием таких памятников мы подчеркиваем роль советского солдата в разгроме фашизма, который больше никогда не должен поднять голову. Памятник - это символ того, что это не должно повториться».

Партийный проект «Историческая память» следит за сохранением и реставрацией памятников истории и культуры. Сегодня в России насчитывается более 90 тыс. памятников федерального, регионального и местного значения, причем каждый второй из них требует срочного капитального ремонта. Партпроект осуществляет контроль за их реставрацией, привлекая к активному сотрудничеству общественников, которые оперативно указывают на те или иные недостатки в работе. Кроме того, партпроект ведет специальное направление, которое посвящено сохранению памяти о Великой Отечественной войне. В рамках этого направления в регионах реализуются такие проекты, как «Защитникам Отечества посвящается…», «Вахта памяти», «Свеча памяти» и многие другие.