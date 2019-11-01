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Депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский: День народного единства напоминает о мудрости предков

Депутат Госдумы от Псковской области, и.п. секретаря псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский поздравил жителей региона с Днем народного единства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения партии.

«Уважаемые жители Псковской области! Поздравляю вас с Днем народного единства! Этот праздник ‑ символ сильного и сплоченного государства. Он олицетворяет беззаветную любовь к Родине, единение вокруг общих благих целей, которыми сегодня и всегда по праву гордится многонациональный российский народ. День народного единства напоминает нам о мудрости предков, умевших сплотиться как перед лицом врага, так и для мирных планов развития Отечества», - отметил Александр Козловский.

Также парламентарий добавил, что убежден: «Только в единстве и согласии, в общем стремлении принести пользу своей Родине мы сумеем сохранить прошлые достижения и справиться с новыми задачами развития!».

Александр Козловский заключил: «Желаю Вам здоровья, процветания и всего самого доброго! С праздником!».