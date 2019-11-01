Общество

В шествии в честь Дня народного единства в Великих Луках участвовало больше 1,5 тысячи человек

В Великих Луках прошло торжественное шествие в честь Дня народного единства. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, 4 ноября митинг начался в 12.00 на площади Ленина.

В колонне проследовали представители власти, ветераны, полторы тысячи студентов и школьников. Кроме того, под флаги своих предприятий встали трудовые коллективы. Участников праздника сопровождал духовой оркестр и коллектив мажореток «Золотые погоны».

Собравшихся поздравила замгубернатора области Вера Емельянов: «В этом праздничный день желаю сил, вдохновения на благо нашей области».

Затем к великолучанам обратился первый заместитель главы города Сергей Гусев. Он поблагодарил всех сотрудников предприятий и учреждений за их ежедневный добросовестный труд, который позволяет Великим Лукам успешно идти вперед по пути развития. Далее участники митинга возложили цветы к стеле «Город воинской славы». Продолжился праздник концертом.