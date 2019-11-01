Общество

Известная псковичка Оксана Федорова поздравила подписчиков с Днем Казанской иконы Божьей Матери

Известная псковичка, Экс-Мисс Вселенная Оксана Федорова поздравила своих подписчиков с Днем Казанской иконы Божьей Матери. Пост о памятной дате - 4 ноября - Оксана Федорова оставила на своей страничке в соцсети Instagram.

Источник: аккаунт Оксаны Федоровой, Instagram

«Друзья, поздравляю вас с Праздником Казанской иконы Божией Матери! Это праздник - в честь дня освобождения Москвы и России от поляков в 1612 году. Долгое время на Руси этот день отмечался как государственный праздник. Вся страна прославляла один из самых любимых на Руси Казанский образ Богородицы, которая явила свое чудесное заступничество за Русь во время Смутного времени», - говорится в сообщении.

Также Оксана Федорова добавила: «Казанская икона была в ополчении во главе с Кузьмой Мининым и князем Димитрием Пожарским, когда русские войска освободили Кремль и Москву от врага. В память об этом событии на Красной площади был возведен Казанский собор, который был ликвидирован летом 1936 года. Знаменательным событием было отмечено 4 ноября 1993 года, когда в Москве на Красной площади был открыт восстановленный Казанский собор».