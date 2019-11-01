Общество

Стала известна средняя зарплата псковских архитекторов

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты архитекторов в 70 городах России. В этот список попал и Псков.

Так, по данным Superjob, архитектор в этом городе в среднем получает 50 тысяч рублей, когда его московский коллега может рассчитывать в среднем на заработок в 90 тысяч, а питерский - 74 тысяч.

В соседних крупных городах средняя зарплата представителей данной профессии достигает следующих показателей: Тверь - 56 тысяч, Великий Новгород - 50 тысяч, Смоленск - 50 тысяч, Ленинградская область - 61 тысячу рублей в месяц.