Общество

ГИБДД просит водителей Псковской области быть осторожнее из-за перемены погоды

Госавтоинспекция Псковской области призывает автолюбителей быть предельно внимательными и следить за изменением погодных условий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Как показывает практика, с ухудшением погоды на дорогах резко возрастает количество ДТП. Водители слишком часто полагаются на свои силы и технические возможности своего автомобиля. В связи с этим Госавтоинспекция региона призывает всех автолюбителей быть особенно осторожными при ухудшении погодных условий: снижать скорость вблизи перекрестков и пешеходных переходов, избегать рискованных обгонов и выездов на встречную полосу движения», - отметили в ведомстве.

Также в пресс-службе добавили, что пешеходам также необходимо помнить о мерах безопасности: переходить дорогу нужно только в установленных местах и обязательно использовать световозвращающие элементы на одежде в темное время суток.