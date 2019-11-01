Общество

Трудовая инспекция проверит законность работы 9 организаций в Псковской области

Государственная инспекция труда в Псковской области проверит соблюдение трудового законодательства и норм охраны труда в организациях, учреждениях и ИП.

Источник: pixabay.com

Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства, согласно плану проверок на 2019 год, в ноябре подвергнуться проверке: ООО «Стромпесок», ООО «Алатырь-камень», ООО «Псковская фабрика дверей», ООО «Инвестсервисстрой», ООО «Грандстройсервис», МП «Горкомхоз», ООО «Лукиавиатранс», ООО «Автофаворит» и ГБУСО ПО «Себежский дом-интернат для престарелых и инвалидов». Также проверка коснется и двух индивидуальных предпринимателей; ИП Дмитриев И.В. и ИП Яковлева Н.В.

«Три проверки из указанного списка будут совместными с другими контрольно-надзорными органами», - заключили в отделении инспекции.