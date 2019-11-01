Общество

В псковском ГИБДД рассказали о быстром и бесплатном прекращении регистрации автомобиля

В псковском ГИБДД рассказали, что нужно делать, чтобы быстро прекратить регистрацию транспортного средства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Когда владелец продал автомашину посредством договора купли-продажи, а новый хозяин, нарушая договоренности, на учет транспортное средство не ставит. По истечении 10 суток с момента заключения сделки прежний владелец может прекратить регистрацию транспортного средства, чтобы не оплачивать в дальнейшем штрафы и налог на автомобиль, который уже продан», - отметили в пресс-службе.

Также в ведомстве отметили, что прекратить регистрацию транспортного средства в данном случае можно быстро, просто и без финансовых затрат. Сегодня на портале Госуслуг действует функция «прекращение регистрации транспортного средства прежним собственником по истечении 10 суток со дня заключения сделки купли-продажи при отсутствии регистрации транспортного средства за новым собственником.

«Для этого необходимо быть зарегистрированным на портале Госуслуг. Выбираем категорию "Транспорт и вождение", далее проходим по цепочке подразделов: "Регистрация транспортного средства", "Снятие с учета при утилизации или вывозе за границы РФ" и "Прекращения регистрации транспортного средства прежним собственником по истечении 10 суток со дня заключения сделки купли-продажи при отсутствии регистрации транспортного средства за новым собственником»"», - добавили в пресс-службе. - В последующем заполняем обязательные поля заявления и направляем его в ведомство. В течение суток ваше заявление в ГИБДД рассмотрят и дадут ответ».