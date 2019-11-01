Общество

Великолукские полицейские разыскивают девушку, уехавшую в Москву

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Великим Лукам устанавливают местонахождение Екатерины Романовны Самулевич. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, эта девушка 2001 года рождения ушла из дома 20 октября.

«Приметы: на вид 12-14 лет, рост 165 - 170 сантиметров, волосы черные, прямые и длинные, размер обуви 36 - 37, глаза карие, худощавого телосложения. Была одета: чёрные джинсы и кроссовки, куртка темно- синего цвета», - отметили в пресс-службе.

Также в ведомстве добавили, что, предположительно, девушка может находиться в Москве. Граждан, обладающих информацией о местонахождении Екатерины Самулевич, просят обратиться по телефонам: 8 (906) 223 - 11 - 28 - уголовный розыск, (881153) 5 - 27 - 94 - дежурная часть ОМВД России по Великим Лукам.