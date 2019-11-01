Общество

Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке

Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми.

Например, взять льготный жилищный кредит под 5-6% годовых не получится в ВТБ, Россельхозбанке, Газпромбанке, Райффайзенбанке, МКБ и Совкомбанке. Жалобы на это появились на специализированных форумах.

В колл-центрах кредитных организаций «Известиям» подтвердили невозможность использовать маткапитал для первоначального взноса. Банки аргументируют это решение тем, что застройщики не хотят ждать несколько месяцев, пока Пенсионный фонд РФ переведет им государственную субсидию за второго ребенка.

В Сбербанке «Известиям» сообщили, что принимают эти средства для льготного жилищного кредитования семей с детьми, однако при условии, что застройщик подождет, пока ПФР перечислит ему деньги.

Однако, как правило, строительные компании не согласны ожидать поступления средств, а свои деньги в размере маткапитала Сбербанк направлять застройщику отказывается. Таким образом, покупка жилья с помощью маткапитала по льготной программе через Сбербанк также оказывается невозможна для большинства желающих.

При этом не очень крупные банки принимают материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по льготной программе. Например, банк «Дом.РФ», Абсолют Банк, «Уралсиб», «Возрождение», «Зенит», крымский РНКБ, татарстанский «Ак Барс» и другие, рассказали «Известиям» в пресс-службах и колл-центрах этих организаций.

В пресс-службе ЦБ «Известиям» заявили, что крупные кредитные организации, не принимающие маткапитал для льготного жилищного кредитования, не нарушают закон.