Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Дом от А до Я
Золотая осень где отдохнуть?
Все На «Ээхх, Разгуляй!»
Да будет свет!
Все на бал
«Бригадный Подряд» в Пскове
Штраф за оскорбление коллектора
Где переобуть машину?
Вася В. и «Кирпичи» в Пскове
Аварий не будет!
Арбенина и «Ночные снайперы» в филармонии
Кто такие шабашники?
Идеальное авто в Автотим
Где отпраздновать корпоратив?
Григорий Лепс в Ледовом дворце
Мембранные сапоги Nordman
 
 
 
ещё Общество 01.11.2019 11:2210 Псковские медиа: «Четвертая власть» в режиме 24/7 05.11.2019 09:120 По требованию красногородской прокуратуры заблокирован сайт с рекомендациями по ловле европейского хариуса 05.11.2019 09:090 Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке 05.11.2019 08:530 В России рассмотрят законопроект о налоговом вычете на фитнес 05.11.2019 08:460 В Госдуме предложили разрешить участникам НПФ тратить накопленные деньги 05.11.2019 08:440 Понятие военной тайны собрались вернуть в законодательство России
 
 
 
Самое популярное 03.11.2019 12:4813 Два человека погибли, трое детей пострадали в ДТП под Псковом 03.11.2019 20:016 В полиции озвучили подробности смертельного ДТП под Псковом 02.11.2019 13:569 Псковские медики провели малоинвазивную операцию мирового уровня 02.11.2019 23:223 Из-за решения эстонского министра под угрозой оказалась популяция судака в Чудском озере 04.11.2019 21:060 Не сдует, так смоет - псковичи шутят о луже на дороге по улице Яна Фабрициуса. ВИДЕО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке

05.11.2019 09:09|ПсковКомментариев: 0

Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми.

Например, взять льготный жилищный кредит под 5-6% годовых не получится в ВТБ, Россельхозбанке, Газпромбанке, Райффайзенбанке, МКБ и Совкомбанке. Жалобы на это появились на специализированных форумах.

В колл-центрах кредитных организаций «Известиям» подтвердили невозможность использовать маткапитал для первоначального взноса. Банки аргументируют это решение тем, что застройщики не хотят ждать несколько месяцев, пока Пенсионный фонд РФ переведет им государственную субсидию за второго ребенка.

В Сбербанке «Известиям» сообщили, что принимают эти средства для льготного жилищного кредитования семей с детьми, однако при условии, что застройщик подождет, пока ПФР перечислит ему деньги.

Однако, как правило, строительные компании не согласны ожидать поступления средств, а свои деньги в размере маткапитала Сбербанк направлять застройщику отказывается. Таким образом, покупка жилья с помощью маткапитала по льготной программе через Сбербанк также оказывается невозможна для большинства желающих.

При этом не очень крупные банки принимают материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по льготной программе. Например, банк «Дом.РФ», Абсолют Банк, «Уралсиб», «Возрождение», «Зенит», крымский РНКБ, татарстанский «Ак Барс» и другие, рассказали «Известиям» в пресс-службах и колл-центрах этих организаций.

В пресс-службе ЦБ «Известиям» заявили, что крупные кредитные организации, не принимающие маткапитал для льготного жилищного кредитования, не нарушают закон.

Теги: #материнский капитал
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Как вы оцениваете уровень своего благосостояния?
В опросе приняло участие 688 человек
05.11.2019, 09:120 По требованию красногородской прокуратуры заблокирован сайт с рекомендациями по ловле европейского хариуса 05.11.2019, 09:090 Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке 05.11.2019, 08:580 Жителя Красногородска будут судить за оговор своего знакомого 05.11.2019, 08:580 Женский вокал из Череповца: представляем третьих участников концерта фестиваля «Добрый рок» 8 ноября
05.11.2019, 08:530 В России рассмотрят законопроект о налоговом вычете на фитнес 05.11.2019, 08:460 В Госдуме предложили разрешить участникам НПФ тратить накопленные деньги 05.11.2019, 08:440 Понятие военной тайны собрались вернуть в законодательство России 05.11.2019, 08:350 «Санитарный ноябрь» в Пушкинском Заповеднике сократили до четырех дней
05.11.2019, 08:140 Харизматичные белорусы подарят Пскову тяжелый саунд и позитивные тексты на очередном концерте фестиваля «Добрый рок» 04.11.2019, 23:530 Еще 4 европейские страны продлили санкции против России 04.11.2019, 23:330 Здание Псковской городской библиотеки оснастят системой пожаротушения стоимостью 14,5 миллиона рублей 04.11.2019, 23:080 Легендарный и один из старейших псковских музыкальных проектов выступит на очередном концерте фестиваля «Добрый рок»
04.11.2019, 22:480 В Троицком соборе отметили престольный праздник Казанской иконы Божией Матери. ФОТО 04.11.2019, 22:283 В псковском «Горводоканале» подробно рассказали о своем цехе очистных сооружений водопровода 04.11.2019, 22:082 Митрополит Тихон представил президенту Путину и патриарху Кириллу выставку «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве» в Москве. ФОТО 04.11.2019, 21:480 Путин уволил более 10 генералов СКР, МВД и МЧС
04.11.2019, 21:060 Не сдует, так смоет - псковичи шутят о луже на дороге по улице Яна Фабрициуса. ВИДЕО 04.11.2019, 20:390 В Пскове откроется фотовыставка «Полистовский заповедник» 04.11.2019, 20:152 Президент РФ Владимир Путин одобрил штрафы за производство и продажу порошкового алкоголя 04.11.2019, 19:551 Фига в кармане
04.11.2019, 19:370 Великолукские полицейские разыскивают девушку, уехавшую в Москву 04.11.2019, 18:491 Баннерные выставки о псковском зодчестве открылись в День народного единства. ФОТО 04.11.2019, 18:161 В Псковской области ожидают дожди и небольшое потепление 04.11.2019, 17:550 В псковском ГИБДД рассказали о быстром и бесплатном прекращении регистрации автомобиля
04.11.2019, 17:260 Соцсеть «Вонтакте» запустила функцию по борьбе с оскорблениями 04.11.2019, 17:010 Псковское МЧС: Чтобы спасти женщину, в квартиру на 7 этаже пожарные попали через окно 04.11.2019, 16:405 Трудовая инспекция проверит законность работы 9 организаций в Псковской области 04.11.2019, 16:090 ГИБДД просит водителей Псковской области быть осторожнее из-за перемены погоды
04.11.2019, 15:491 Масштабные военные учения НАТО начались в 200 километрах от Псковской области 04.11.2019, 15:352 Стала известна средняя зарплата псковских архитекторов 04.11.2019, 15:142 В России подали иск о компенсации морального ущерба на сумму 100 трлн рублей 04.11.2019, 14:407 Единороссы вышли на праздничный митинг в Великих Луках
04.11.2019, 14:120 Лекторий, посвященный истории Мирожского монастыря, организует Псковский музей-заповедник 04.11.2019, 13:5211 Известная псковичка Оксана Федорова поздравила подписчиков с Днем Казанской иконы Божьей Матери 04.11.2019, 13:320 Ночь в соборе 04.11.2019, 13:080 Руководство Великих Лук поздравляет с Днем народного единства
04.11.2019, 12:484 В великолукском шествии в честь Дня народного единства участвовало больше 7,5 тысячи человек 04.11.2019, 12:347 Депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский: День народного единства напоминает о мудрости предков 04.11.2019, 12:140 В Локнянском районе открыли памятник солдату-победителю 04.11.2019, 11:543 Псковские полицейские рассказали об обязанностях и запретах на массовых мероприятиях
04.11.2019, 11:340 Православные христиане празднуют День Казанской иконы Божьей Матери 04.11.2019, 11:146 И.п. главы Пскова Елена Полонская поздравила жителей с Днем народного единства: В единстве - наша сила 04.11.2019, 10:501 В Пскове задержали подозреваемого в краже спиртного из магазина на Рижском проспекте 04.11.2019, 10:200 Псковские спортсмены заняли первые места на 4-м международном юношеском турнире Power cup
04.11.2019, 10:000 Стали известны фильмы, лидирующие в российском кинопрокате на выходных 04.11.2019, 09:400 Творческие мастерские для детей и взрослых открыли при Псковской епархии 04.11.2019, 09:205 Киносеть Псковской области покажет в День народного единства историческую постановку «Смута» 04.11.2019, 09:000 Баннерные выставки о псковском зодчестве откроются в День народного единства
04.11.2019, 08:401 Молодежь из Ингушетии проведет мастер-классы в Пскове в День народного единства 04.11.2019, 08:206 В Псковской области в День народного единства пройдет ряд праздничных мероприятий 04.11.2019, 08:000 Сегодня в России отмечают День народного единства 04.11.2019, 00:4712 Александр Котов: Мы все живем в едином историческом и культурном пространстве
04.11.2019, 00:421 «Бавария» уволила тренера после разгромного поражения 04.11.2019, 00:257 Губернатор Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем народного единства 04.11.2019, 00:180 Врач рассказала о пользе рыбных консервов 04.11.2019, 00:017 Сити-менеджер Пскова поздравил горожан с Днем народного единства
03.11.2019, 21:2713 В Кремле назвали российское здравоохранение неспособным к самообновлению 03.11.2019, 20:016 В полиции озвучили подробности смертельного ДТП под Псковом 03.11.2019, 19:020 Митрополит Тихон совершил Божественную литургию в день памяти святого преподобного Илариона Псковоезерского 03.11.2019, 18:061 Автобус с россиянами перевернулся во Франции
03.11.2019, 17:510 Названы ухудшающие настроение продукты 03.11.2019, 17:090 Полиция напоминает псковичам о возможности получения паспорта с использованием сайта госуслуг 03.11.2019, 16:352 Дочь певицы Евы Польны госпитализирована в критическом состоянии - СМИ 03.11.2019, 16:251 Грузинский «Индекс хачапури» достиг исторического максимума
03.11.2019, 15:530 В Псковской области продолжается профилактическая противопожарная операция 03.11.2019, 15:2911 Вице-премьер Голикова признала оптимизацию здравоохранения в регионах неудачной 03.11.2019, 15:050 Облачную погоду и небольшие дожди прогнозируют на Псковщине в День народного единства 03.11.2019, 14:591 Пенсионер, разбиравший в квартире боеприпас, устроил взрыв
03.11.2019, 14:296 Компания, реализующая в стране мусорную реформу, выступила за введение штрафов за нераздельный сбор отходов 03.11.2019, 14:124 В Пскове выступит легендарный Кубанский казачий хор 03.11.2019, 13:520 СК заявил о прогрессе в деле об убийстве главы центра «Э» по Ингушетии 03.11.2019, 13:160 Матчи чемпионата области по хоккею и турнира НХЛ пройдут в Пскове
03.11.2019, 12:4813 Два человека погибли, трое детей пострадали в ДТП под Псковом 03.11.2019, 12:341 «Красного губернатора» исключили из КПРФ 03.11.2019, 12:030 Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре 03.11.2019, 11:390 Как действовать при нападении преступников, напомнили в УМВД по Псковской области
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.