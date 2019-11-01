Общество

По требованию красногородской прокуратуры заблокирован сайт с рекомендациями по ловле европейского хариуса

Псковским городским судом удовлетворено административное исковое заявление прокурора Красногородского района о признании информации, распространяемой на одном из Интернет-сайтов, запрещенной на территории Российской Федерации.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в ходе проведенной прокуратурой района проверки был выявлен факт размещения в Интернете для свободного доступа неограниченного круга лиц информации, пропагандирующей вылов редких видов рыб, занесенных в Красную книгу Псковской области, в частности европейского хариуса, с рекомендациями о способах их ловли.

Данное решение суда обращено к немедленному исполнению.