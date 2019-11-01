Общество

В Госдуме намерены ограничить число разрешений на такси

В Госдуме предложили ограничить число разрешений на такси в регионах, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на «Ведомости».

С такой инициативой выступил зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов.

Он пояснил, что мера позволит поддержать баланс спроса и предложения на рынке услуг такси. Также ограничение позволит водителям рассчитывать на более достойный заработок.

Депутат добавил, что ограничение количества разрешений также повысит качество предоставляемых услуг.