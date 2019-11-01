Общество

Концерт «Материнское счастье» пройдет в Великих Луках

24 ноября в 16.00 в Доме культуры Ленинского комсомола в Великих Луках пройдет концерт «Материнское счастье», посвященный Дню Матери. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

«День матери – это один из самых теплых и наполненных любовью праздников, который в России ежегодно отмечается 24 ноября. В этом году ДК ЛК подготовил праздничный концерт с участием творческих коллективов специально для любящих и любимых мам. Если вы хотите провести праздник в теплой, душевной атмосфере, ждем вас в ДК ЛК, где взрослые и дети будут благодарить своих мам за доброту и ласку, за любовь и заботу», - пишут организаторы концерта.