Общество

Минтранс подготовил правила оснащения железнодорожных переездов видеокамерами

Правительство России определит порядок оснащения железнодорожных переездов камерами фиксации нарушений правил дорожного движения, соответствующий проект постановления кабмина разработал Минтранс. Он опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, сообщает «Парламентская газета».

Документом предлагается утвердить порядок оборудования ж/д переездов на железнодорожных путях общего пользования камерами, порядок по обеспечению обслуживания этих камер, правила передачи информации о нарушениях, зафиксированных таким способом.

Камеры будут устанавливаться для снижения числа происшествий на ж/д переездах.

Согласно документу, оборудовать ж/д переезды можно будет только камерами, внесенными в Государственный реестр средств измерений и прошедшими поверку в установленном порядке. Оснащать планируется железнодорожные переезды, на которых за три последних года произошло два и более ДТП, в результате которых погибли люди или были травмированы пять и более человек по состоянию ‎на 1 июля текущего года.

Также предполагается, что владелец инфраструктуры железнодорожных путей (РЖД) направляет в МВД перечень переездов, которые планируется оборудовать камерами. Полиция в течение 30 дней со дня поступления заявления должна вынести решение.

Получивший разрешение владелец инфраструктуры должен оборудовать переезды камерами и подключить их к каналам связи с 1 января года, следующего за годом определения перечня железнодорожных переездов, подлежащих оборудованию камерами.

Содержание, эксплуатацию, обслуживание и ремонт камер, согласно проекту, обеспечивает владелец ж/д инфраструктуры. Он же занимается ведением технической документации и учетом находящихся в эксплуатации камер, следует из проекта.

Кроме того, владелец обеспечивает передачу информации о выявленных с помощью камер нарушениях правил проезда через железнодорожные переезды, кроме ряда случае, в том числе, когда оборудование средствами фиксации в инициативном порядке производится по решению органов власти на уровне региона или местного самоуправления. Данные будут передаваться в ГИБДД.