Общество

Эксперт: Гражданам пенсионного возраста не стоит менять двигательную активность

Гражданам пенсионного возраста не стоит менять двигательную активность — любое изменение возрастной организм воспринимает как нагрузку, сказал Nation News известный телеведущий Геннадий Малахов.

«В пожилом возрасте всё является нагрузкой для организма, поэтому разумнее всего все делать умеренно», — сообщил врач.

По его словам, человеческий организм не любит резких изменений, поэтому менять привычки или вводить что-то новое в рацион стоит постепенно.

Ранее в Минздраве сообщили, что продолжительность жизни мужчин в России за последние 15 лет выросла на 12 лет. Как сообщил ТАСС глава департамента общественного здоровья ведомства Алексей Киселев-Романов, раньше средняя продолжительность жизни у мужчин достигала 57 лет.

По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, в 2019 году продолжительность жизни у женщин равна 78,5 года, у мужчин — 68,6 года.