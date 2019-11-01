Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Кто такие шабашники?
«Бригадный Подряд» в Пскове
Мембранные сапоги Nordman
Дом от А до Я
Все На «Ээхх, Разгуляй!»
Идеальное авто в Автотим
Григорий Лепс в Ледовом дворце
Аварий не будет!
Все на бал
Золотая осень где отдохнуть?
Вася В. и «Кирпичи» в Пскове
Где отпраздновать корпоратив?
Где переобуть машину?
Арбенина и «Ночные снайперы» в филармонии
Да будет свет!
Штраф за оскорбление коллектора
 
 
 
ещё Общество 01.11.2019 11:2210 Псковские медиа: «Четвертая власть» в режиме 24/7 05.11.2019 10:500 В центральном офисе МФЦ Псковской области для населения увеличены часы приема 05.11.2019 10:400 Эксперт: Гражданам пенсионного возраста не стоит менять двигательную активность 05.11.2019 10:180 Минтранс подготовил правила оснащения железнодорожных переездов видеокамерами 05.11.2019 10:080 Концерт «Материнское счастье» пройдет в Великих Луках 05.11.2019 09:450 В Госдуме намерены ограничить число разрешений на такси
 
 
 
Самое популярное 03.11.2019 12:4813 Два человека погибли, трое детей пострадали в ДТП под Псковом 03.11.2019 20:016 В полиции озвучили подробности смертельного ДТП под Псковом 02.11.2019 13:5610 Псковские медики провели малоинвазивную операцию мирового уровня 04.11.2019 21:060 Не сдует, так смоет - псковичи шутят о луже на дороге по улице Яна Фабрициуса. ВИДЕО 02.11.2019 23:223 Из-за решения эстонского министра под угрозой оказалась популяция судака в Чудском озере
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Эксперт: Гражданам пенсионного возраста не стоит менять двигательную активность

05.11.2019 10:40|ПсковКомментариев: 0

Гражданам пенсионного возраста не стоит менять двигательную активность — любое изменение возрастной организм воспринимает как нагрузку, сказал Nation News известный телеведущий Геннадий Малахов.

«В пожилом возрасте всё является нагрузкой для организма, поэтому разумнее всего все делать умеренно», — сообщил врач.

По его словам, человеческий организм не любит резких изменений, поэтому менять привычки или вводить что-то новое в рацион стоит постепенно.

Ранее в Минздраве сообщили, что продолжительность жизни мужчин в России за последние 15 лет выросла на 12 лет. Как сообщил ТАСС глава департамента общественного здоровья ведомства Алексей Киселев-Романов, раньше средняя продолжительность жизни у мужчин достигала 57 лет.

По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, в 2019 году продолжительность жизни у женщин равна 78,5 года, у мужчин — 68,6 года.

Теги: #пенсионеры
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Как вы оцениваете уровень своего благосостояния?
В опросе приняло участие 705 человек
05.11.2019, 10:500 В центральном офисе МФЦ Псковской области для населения увеличены часы приема 05.11.2019, 10:460 В Великих Луках женщины при помощи детской коляски обокрали магазин 05.11.2019, 10:400 Эксперт: Гражданам пенсионного возраста не стоит менять двигательную активность 05.11.2019, 10:310 В Великих Луках сотрудники вневедомственной охран задержали нетрезвого водителя
05.11.2019, 10:250 Региональный чемпионат и первенство по каратэ пройдет в «Олимпе» в субботу 05.11.2019, 10:181 Минтранс подготовил правила оснащения железнодорожных переездов видеокамерами 05.11.2019, 10:080 Концерт «Материнское счастье» пройдет в Великих Луках 05.11.2019, 09:450 В Госдуме намерены ограничить число разрешений на такси
05.11.2019, 09:340 В ноябре мобильная клиентская служба ПФР посетит шесть районов Псковской области 05.11.2019, 09:120 По требованию красногородской прокуратуры заблокирован сайт с рекомендациями по ловле европейского хариуса 05.11.2019, 09:090 Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке 05.11.2019, 08:580 Жителя Красногородска будут судить за оговор своего знакомого
05.11.2019, 08:580 Женский вокал из Череповца: представляем третьих участников концерта фестиваля «Добрый рок» 8 ноября 05.11.2019, 08:530 В России рассмотрят законопроект о налоговом вычете на фитнес 05.11.2019, 08:460 В Госдуме предложили разрешить участникам НПФ тратить накопленные деньги 05.11.2019, 08:440 Понятие военной тайны собрались вернуть в законодательство России
05.11.2019, 08:350 «Санитарный ноябрь» в Пушкинском Заповеднике сократили до четырех дней 05.11.2019, 08:140 Харизматичные белорусы подарят Пскову тяжелый саунд и позитивные тексты на очередном концерте фестиваля «Добрый рок» 04.11.2019, 23:530 Еще 4 европейские страны продлили санкции против России 04.11.2019, 23:330 Здание Псковской областной библиотеки оснастят системой пожаротушения стоимостью 14,5 миллиона рублей
04.11.2019, 23:080 Легендарный и один из старейших псковских музыкальных проектов выступит на очередном концерте фестиваля «Добрый рок» 04.11.2019, 22:480 В Троицком соборе отметили престольный праздник Казанской иконы Божией Матери. ФОТО 04.11.2019, 22:284 В псковском «Горводоканале» подробно рассказали о своем цехе очистных сооружений водопровода 04.11.2019, 22:082 Митрополит Тихон представил президенту Путину и патриарху Кириллу выставку «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве» в Москве. ФОТО
04.11.2019, 21:480 Путин уволил более 10 генералов СКР, МВД и МЧС 04.11.2019, 21:060 Не сдует, так смоет - псковичи шутят о луже на дороге по улице Яна Фабрициуса. ВИДЕО 04.11.2019, 20:390 В Пскове откроется фотовыставка «Полистовский заповедник» 04.11.2019, 20:152 Президент РФ Владимир Путин одобрил штрафы за производство и продажу порошкового алкоголя
04.11.2019, 19:551 Фига в кармане 04.11.2019, 19:370 Великолукские полицейские разыскивают девушку, уехавшую в Москву 04.11.2019, 18:491 Баннерные выставки о псковском зодчестве открылись в День народного единства. ФОТО 04.11.2019, 18:161 В Псковской области ожидают дожди и небольшое потепление
04.11.2019, 17:550 В псковском ГИБДД рассказали о быстром и бесплатном прекращении регистрации автомобиля 04.11.2019, 17:260 Соцсеть «Вонтакте» запустила функцию по борьбе с оскорблениями 04.11.2019, 17:010 Псковское МЧС: Чтобы спасти женщину, в квартиру на 7 этаже пожарные попали через окно 04.11.2019, 16:406 Трудовая инспекция проверит законность работы 9 организаций в Псковской области
04.11.2019, 16:090 ГИБДД просит водителей Псковской области быть осторожнее из-за перемены погоды 04.11.2019, 15:491 Масштабные военные учения НАТО начались в 200 километрах от Псковской области 04.11.2019, 15:352 Стала известна средняя зарплата псковских архитекторов 04.11.2019, 15:142 В России подали иск о компенсации морального ущерба на сумму 100 трлн рублей
04.11.2019, 14:407 Единороссы вышли на праздничный митинг в Великих Луках 04.11.2019, 14:120 Лекторий, посвященный истории Мирожского монастыря, организует Псковский музей-заповедник 04.11.2019, 13:5211 Известная псковичка Оксана Федорова поздравила подписчиков с Днем Казанской иконы Божьей Матери 04.11.2019, 13:320 Ночь в соборе
04.11.2019, 13:080 Руководство Великих Лук поздравляет с Днем народного единства 04.11.2019, 12:484 В великолукском шествии в честь Дня народного единства участвовало больше 7,5 тысячи человек 04.11.2019, 12:347 Депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский: День народного единства напоминает о мудрости предков 04.11.2019, 12:140 В Локнянском районе открыли памятник солдату-победителю
04.11.2019, 11:543 Псковские полицейские рассказали об обязанностях и запретах на массовых мероприятиях 04.11.2019, 11:340 Православные христиане празднуют День Казанской иконы Божьей Матери 04.11.2019, 11:146 И.п. главы Пскова Елена Полонская поздравила жителей с Днем народного единства: В единстве - наша сила 04.11.2019, 10:501 В Пскове задержали подозреваемого в краже спиртного из магазина на Рижском проспекте
04.11.2019, 10:200 Псковские спортсмены заняли первые места на 4-м международном юношеском турнире Power cup 04.11.2019, 10:000 Стали известны фильмы, лидирующие в российском кинопрокате на выходных 04.11.2019, 09:400 Творческие мастерские для детей и взрослых открыли при Псковской епархии 04.11.2019, 09:205 Киносеть Псковской области покажет в День народного единства историческую постановку «Смута»
04.11.2019, 09:000 Баннерные выставки о псковском зодчестве откроются в День народного единства 04.11.2019, 08:401 Молодежь из Ингушетии проведет мастер-классы в Пскове в День народного единства 04.11.2019, 08:206 В Псковской области в День народного единства пройдет ряд праздничных мероприятий 04.11.2019, 08:000 Сегодня в России отмечают День народного единства
04.11.2019, 00:4712 Александр Котов: Мы все живем в едином историческом и культурном пространстве 04.11.2019, 00:421 «Бавария» уволила тренера после разгромного поражения 04.11.2019, 00:257 Губернатор Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем народного единства 04.11.2019, 00:181 Врач рассказала о пользе рыбных консервов
04.11.2019, 00:017 Сити-менеджер Пскова поздравил горожан с Днем народного единства 03.11.2019, 21:2713 В Кремле назвали российское здравоохранение неспособным к самообновлению 03.11.2019, 20:016 В полиции озвучили подробности смертельного ДТП под Псковом 03.11.2019, 19:020 Митрополит Тихон совершил Божественную литургию в день памяти святого преподобного Илариона Псковоезерского
03.11.2019, 18:061 Автобус с россиянами перевернулся во Франции 03.11.2019, 17:510 Названы ухудшающие настроение продукты 03.11.2019, 17:090 Полиция напоминает псковичам о возможности получения паспорта с использованием сайта госуслуг 03.11.2019, 16:352 Дочь певицы Евы Польны госпитализирована в критическом состоянии - СМИ
03.11.2019, 16:251 Грузинский «Индекс хачапури» достиг исторического максимума 03.11.2019, 15:530 В Псковской области продолжается профилактическая противопожарная операция 03.11.2019, 15:2912 Вице-премьер Голикова признала оптимизацию здравоохранения в регионах неудачной 03.11.2019, 15:050 Облачную погоду и небольшие дожди прогнозируют на Псковщине в День народного единства
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.