Общество

Эксперт рассказала, какой рыбе стоит отдавать предпочтение

И морская, и речная рыба может содержать в себе тяжелые металлы - все зависит от чистоты воды, в которой она обитает. При этом предпочтение стоит отдавать рыбе, которая водится в российских водоемах, сказала Nation News кандидат медицинских наук Римма Мойсенко.

«Главный фактор, который отличает морскую рыбу от речной в том, что, как правило, в реки сбрасываются различные промышленные отходы», - напомнила эксперт, добавив, что по этой причине обитатели пресных акваторий могут накапливать тяжёлые металлы.

В то же время, по словам Мойсенко, важным фактором является и возраст рыбы - чем старше особь, тем больше она питается падалью, поэтому взрослая морская рыба также может содержать металлы. При этом польза от употребления рыбного блюда напрямую зависит от способа её приготовления. В частности, врач рекомендует отдавать предпочтение рыбе на пару и отказаться от вяленой, поскольку в ней могут быть паразиты.

«Я советую употреблять корюшкю, поскольку в ней много фосфора и кальция», - указала Мойсенко.

Кроме того, полезной для организма является и белая рыба, при этом выбирать стоит рыбу, которую вылавливают в российских водоёмах, подчеркнула она.