Общество

Последняя выездная репетиция молодежной «Танцетерапии» прошла в эти выходные

В минувшие выходные на базе отдыха «Пушкиногорье» состоялась последняя выездная репетиция проекта «Танцетерапия» для молодых профсоюзных активистов Псковской области. Как рассказала руководитель проекта - специалист Псковского облсовпрофа Анастасия Мелещенко, в ней приняли участие две команды студентов первичных профсоюзных организаций Великолукского филиала Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I и Великолукской сельскохозяйственной академии. Ребята разучивали танцы современного направления, но одна из команд подготовила неожиданную постановку, а на мастер-классе создавали элементы костюмов — повязки, ремни, цветочные ободки и гетры, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«Этот сезон «Танцетерапии» порадует гостей итогового гала-концерта количеством выступающих молодых людей. Парни были в равном с девушками количестве в обеих командах и танцевали не хуже девчат. Студенты университета путей сообщения выбрали очень интересный танцевальный ход, который точно удивит зрителя. С ребятами было приятно работать, они с удовольствием и в полном составе посещали всю насыщенную программу дня», - рассказала Анастасия Мелещенко.

Этап выездных репетиций завершился, все 6 команд-участников уже разучили свои танцевальные постановки. Теперь их ждут самостоятельные репетиции. При необходимости руководитель проекта приедет к ним для генеральных репетиций и уже 14 декабря в большом зале Псковского облсовпрофа состоится гала-концерт.

Напомним, что проект молодежной «Танцетерапии» реализуется за счет грантовых средств Росмолодежи.