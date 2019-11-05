Общество

«М-Конструктор» участвует в юбилейной 60-й выставке Batimat-2019

В Париже начала свою работу 60-я, юбилейная выставка BATIMAT, собравшая более 1700 экспонентов со всего мира. На коллективном стенде Российского экспортного центра Made in Russia представлена и компания «М-Конструктор».

Экспозиция ведущего российского производителя металлоформ и оборудования для ЖБИ привлекла внимание посетителей, в том числе, и благодаря 3D-моделям своей продукции, которые в очередной раз показали свою эффективность. Представители европейских компаний активно знакомятся с нашей компанией, ведутся деловые переговоры.

Также стенд Made in Russia посетил торговый представитель Российской Федерации во Французской Республике Михаил Макаров. В беседе с коммерческим директором компании «М-Конструктор» Артемом Багнюком он отметил актуальность экспонируемой продукции для европейского рынка.

Выставка Batimat-2019 будет работать всю неделю, компания ждет от нее новых деловых контактов, плодотворных переговоров и повышения узнаваемости бренда «М-Конструктор» в Европе.

Напомним, «М-Конструктор» является ведущим российским производителем металлоформ и оборудования для ЖБИ и металлоконструкций различного назначения.