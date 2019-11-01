Общество

В центральном офисе МФЦ Псковской области для населения увеличены часы приема

Центральный офис регионального Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг с 5 ноября увеличивает продолжительность рабочей недели на десять часов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

С понедельника по четверг двери МФЦ будут открыты с 8 до 20 часов без перерыва. В пятницу прием заявлений и выдача готовых результатов будет осуществляться с 8 до 12 часов, после чего будут проводиться методические часы для повышения квалификации сотрудников. Продолжительность рабочего дня будет увеличена и в субботу — с 9 до 18 часов.

«Значительный рост числа заявителей требует серьезных изменений в организационных процессах учреждения. Увеличенная продолжительность рабочего дня позволит решить ряд проблем с доступностью в получении услуг. В новом режиме работы были учтены не только потребности заявителей, но и самих сотрудников», — отметила директор МФЦ Псковской области Екатерина Ершова.

Екатерина Ершова также сообщила, что на основании проведенного мониторинга качества предоставления услуг сформирован план мероприятий, направленный на формирование клиентоориентированного сервиса, и увеличение продолжительности рабочего дня — это только один из шагов по развитию учреждения.

Напомним, что на недавней встрече с руководством Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области губернатор региона Михаил Ведерников поручил вывести МФЦ на новый уровень оказания услуг. На встрече с Главой региона обсуждался целый ряд вопросов по совершенствованию деятельности МФЦ.