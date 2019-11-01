Общество

Псковская таможня осуществляет санитарно-карантинный контроль в полном объеме

В Псковской области на таможенном посту многосторонний автомобильный пункт пропуска Шумилкино (российско-эстонская граница) сотрудники таможни в рамках эксперимента осуществляют санитарно-карантинный, ветеринарный, карантинный фитосанитарный контроль (надзор).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской таможне, с 15 марта должностные лица таможенного поста осуществляют санитарно-карантинный контроль в полном объеме. С 5 июля - государственный ветеринарный надзор, за исключением уловов водных биологических ресурсов, добытых (выловленных) при осуществлении рыболовства, который осуществляется Федеральной службой по ветеринарному надзору. С 19 августа государственный карантинный фитосанитарный контроль в МАПП Шумилкино также осуществляют сотрудники таможни.

«Должностные лица таможенного поста прошли обучение по программе повышения квалификации «Проведение первичного государственного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации по вопросам ветеринарного надзора и карантинного фитосанитарного контроля», обучение проводили представители Россельхознадзора и Псковского филиала Ленинградской межобластной ветеринарной лаборатории», - отметил исполняющий обязанности первого заместителя начальника таможни Андрей Ларченко. - Восемь человек обучились в Институте дистанционного обучения, переподготовки и повышения квалификации Российской таможенной академии по программе «Организация санитарно-карантинного, карантинного фитосанитарного и государственного ветеринарного надзора в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации».

В распоряжении таможенных инспекторов имеются различные материально-технические средства для осуществления санитарно-карантинного, ветеринарного и карантинного фитосанитарного контроля.

С начала реализации эксперимента на таможенном посту санитарно-карантинный контроль осуществлен в отношении 711 товарных партий, во всех случаях должностными лицами таможенного поста принято решение «ввоз разрешен». Ветеринарный контроль осуществлен в отношении 72 товарных партий. Ввоз одной товарной партии был запрещен по причине отсутствие ветеринарного разрешения. Карантинный фитосанитарный контроль (надзор) на таможенном посту осуществлен в отношении 116 товарных партий. По причине отсутствия разрешения ввоз пяти товарных партий запрещен.

Псковская таможня обращает внимание лиц, пересекающих таможенную границу с животными, что ветеринарный контроль сотрудниками таможни осуществляется в полном объеме в соответствии с российским законодательством. Кроме того, необходимо учитывать, что в список пунктов пропуска со странами Европейского союза для пропуска животных в Псковской области включены многосторонние автомобильные и железнодорожные пункты пропуска Псковской таможни: Шумилкино (российско-эстонская граница), Убылинка (российско-латвийская граница), Бурачки (российско-латвийская граница), Посинь (российско-латвийская граница). Режим работы МАППов, ЖДПП – круглосуточный.

В МАПП Куничина Гора (российско-эстонская граница), МАПП Лудонка (российско-латвийская граница) ветеринарный контроль не осуществляется, в связи с чем, перемещение подконтрольной продукции, в том числе животных, в этих пунктах пропуска не допускается.