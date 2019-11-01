Общество

Новым руководителем следственного управления УМВД России по Псковской области стал полковник из Пермского края

Следственное управление УМВД России по Псковской области возглавил полковник юстиции Сергей Степонайтис. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

Источник: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

Как отметили в пресс-службе, информация о назначении уже есть на официальном сайте регионального УМВД.

С 2016 по 2018 году Сергей Степонайтис возглавлял следственную часть прикамского ГСУ, после чего перешел на должность первого заместителя управления. Эту последнюю должность Сергей Степонайтис покинул в октябре 2019 года.

Напомним, ранее, в июне 2019 года, в Псковскую область - в качестве главы УМВД - отправился бывший руководитель полиции Пермского края, генерал-майор Алексей Овсянников.