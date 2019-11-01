Общество

Школьников Псковской области приглашают на многопрофильную инженерную олимпиаду «Звезда»

В Пскове стартует многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда». Ее проводят региональное отделение Союза машиностроителей России и вуз-партнер — Псковский государственный университет. К участию в олимпиаде приглашают учащихся 6–11 классов общеобразовательных школ города и области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Отборочный этап проводится в форме выполнения олимпиадных заданий:

в очной форме на площадке ПсковГУ;

в режиме on-line на официальном сайте олимпиады zv.susu.ru (для прохождения интернет-тура необходимо зарегистрироваться на сайте c 15 по 30 ноября 2019 года).

Очно отборочный этап по русскому языку пройдет 9 ноября, с 11.00 до 14.00, по адресу: Псков, улица Ленина, 2, аудитории 63, 96. Отборочный этап по истории пройдет 21 ноября, с 16.00 до 19.00, по адресу: Псков, улица Ленина, 2, аудитории 96, 98.

Информацию по результатам можно будет отследить на сайте.

Победителям и призерам олимпиады предоставляются льготы при поступлении на 1 курс ПсковГУ и другие вузы страны.