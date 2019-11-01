Общество

Госдума отложила рассмотрение проекта о маркировке книг и фильмов

Совет Госдумы принял решение отложить рассмотрение в первом чтении резонансного законопроекта о возрастной маркировке произведений искусства и литературы. Депутаты решили предварительно устранить замечания администрации президента и правительства, сообщает «Российская газета».

О решении по итогам думского Совета сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

«Есть ряд замечаний и у администрации президента, и у министерства культуры к тексту закона, - рассказал он. - Мы намерены провести в ближайшее время "стыковочное" совещание».

Парламентарий заверил что работа над важным законопроектом будет продолжена. Инициатива, напомнил он, призвана убрать лишние сложности для детей при ознакомлении с произведениями культуры.

Напомним, что, согласно законопроекту, произведения не будут маркироваться «0+, 6+, 12+, 16+» - эти ограничения уберут как избыточные и заменят их на рекомендации для родителей.

Вместо «цифровых» обозначений организаторы мероприятий и учреждения культуры будут вправе использовать менее конкретные указания - «Для семейного просмотра», «Для дошкольников», «Не рекомендовано для детей» и так далее. Такие рекомендации можно будет размещать на афишах, билетах, на экране, в электронной форме и так далее.

Инициатива, которую подготовил комитет по культуре, должна сделать шедевры кино и литературы доступными для детей. Как объясняли в комитете, доходит до абсурда: например, в Москве 15-летнему школьнику не продали книгу Виктора Гюго. Книготорговцы попросту боятся штрафов в размере до 50 тысяч рублей.