Общество

Отряд псковских полицейских отравился в Северо-Кавказский регион

Вчера на Северный Кавказ в очередную служебную командировку выехала группа псковских стражей порядка. В течение шести месяцев около 60 полицейских из разных городов и районов области будут нести службу по охране общественного порядка на территории Северо-Кавказского региона. В состав сводного отряда вошли представители различных подразделений. Для большинства из них это уже не первый подобный выезд, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в командировку вместе с другими посланцами Псковщины выехали, в частности, восемь представителей ОМВД России по городу Великие Луки. Это - участковые уполномоченные полиции, сотрудники патрульно-постовой службы, уголовного розыска, кинолог со служебной собакой. В городе на Ловати отъезжающих проинструктировал начальник ОМВД России по городу Великие Луки полковник полиции Дмитрий Кислицин.

В Пскове отъезд состоялся от здания Центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области. Заместитель начальника УМВД России по Псковской области полковник внутренней службы Андрей Столяров провел заключительный инструктаж, пожелал членам отряда достойно выполнить свой служебный долг и благополучно вернуться домой.

К добрым напутствиям присоединились родные и близкие полицейских, а также коллеги, которые пришли их провожать.