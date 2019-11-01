Общество

Фестиваль стрит-арта прошел в Пскове

4 ноября в Городском культурном центре прошел фестиваль стрит-арта. Тематика уличного искусства была приурочена ко Дню Народного единства. В рамках фестиваля была проведена серия мастер-классов по рисованию баллончиками для молодых художников города Пскова и для жителей города, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Получившиеся работы псковичи могли увидеть на выставке, которая состоялась после концертной программы Городского культурного центра.



Данное мероприятие было организовано в рамках проекта «Стрит-арт фестиваль «Палитра» при поддержке администрации Псковской области, а также при поддержке благотворительного фонда развития Псковской области «Святой Равноапостольной княгини Ольги».

Несмотря на плохую погоду, псковичи активно участвовали в создании работ.