Общество

Псковичи приняли участие в олимпиаде школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность»

С 28 октября по 2 ноября в Могилеве прошел заключительный этап олимпиады школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность». Олимпиада проводилась Минпросвещения России совместно с Министерством образования Республики Беларусь с целью содействия укреплению дружеских связей молодежи двух стран. В олимпиаде приняли участие 32 команды старшеклассников России и Беларуси, победители отборочного этапа, прошедшего в сентябре в регионах. Также были приглашены победители регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 2018- 2019 гг. по русскому языку и литературе, сообщили Псковской Ленте Новостей в ПОЦРОДиЮ.

Команда Псковской области была представлена шестью десятиклассниками:

Игорь Гаврилов, Муниципальное автономное образовательное учреждение «Гуманитарный лицей», 10 класс.

Светлана Григорьева, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Дедовичская средняя школа №2», 10 класс.

Анастасия Краюшкина, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования «Псковский педагогический комплекс», 10 класс.

Анастасия Николаева, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Лицей № 4 «Многопрофильный» города Пскова, 10 класс.

Екатерина Павленко, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Псковская инженерно-лингвистическая гимназия», 10 класс.

Анастасия Федотовская, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2" города Пскова, 10 класс.

Программа олимпиады включала два обязательных конкурса – сочинение по литературе и комплексное задание по русскому языку и литературе, а также три творческих конкурса – риторического мастерства, выразительного литературного чтения и конкурс знатоков.

Подготовка команды к участию в заключительном этапе олимпиады была организована Центром развития одаренных детей и юношества совместно с Псковским государственным университетом.

Помимо образовательной программы участники познакомились с богатой историей Могилева, посетили вузы города, приняли участие в вечерах дружбы, посадке Аллеи Дружбы, гражданско-патриотической акции «Поклонимся великим тем годам…», возложили цветы к мемориалу «Буйническое поле».

По итогам олимпиады школьники получили Сертификаты участников и памятные подарки.