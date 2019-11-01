Общество

По поручению Михаила Ведерникова решается вопрос оказания адресной помощи пострадавшей в ДТП под Псковом семье

Трем девочкам, которые выжили в дорожно-транспортном происшествии под Псковом, оказана вся необходимая экстренная медицинская помощь, сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

По ее словам, дети находятся под пристальным наблюдением специалистов. Все они в стабильно тяжелом состоянии. Две младшие сестры — в реанимации детской областной клинической больницы. Обе — в сознании и на самостоятельном дыхании. Старшая девочка доставлена в областную клиническую больницу. Она введена в искусственную кому и находится на искусственной вентиляции легких.

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Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, по поручению губернатора Михаила Ведерникова, который держит ситуацию с аварией на личном контроле, решается вопрос оказания адресной помощи семье. В ДТП погибли родители девочек, поэтому все заботы в дальнейшем лягут на плечи бабушки.

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Напомним, дорожная авария, в которой погибли двое взрослых и пострадали три ребенка, произошла 3 ноября на участке федеральной трассы «Псков-Санкт-Петербург». По предварительной информации, легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом.