Общество

Областные власти рассказали о сроках газификации улицы Торфобрикетной в Великих Луках

Председатель комитета по тарифам и энергетике Псковской области Елена Пилипенко рассказала о сроках газификации частного сектора на улице Торфобрикетной в Великих Луках. Ответ об этом она оставила на сайте губернатора Псковской области.

Источник: pixabay.com

Вопрос же, с которым на этот ресурс обратился местный житель, звучал так: «Подскажите, пожалуйста, стоит ли рассчитывать на газификацию частного сектора по улице Торфобрикетная. И если да, то есть ли ориентировочные сроки строительства газопровода?».

В своем ответе Елена Пилипенко сослалась на федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и добавила, что вопросы газоснабжения в Великих Луках входят в полномочия органов местного самоуправления.

Председатель комитета по тарифам и энергетике Псковской области отметила, что, по информации администрации Великих Лук, соответствующие работы буду проведены по программе «Программа развития системы коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Великие Луки» в 2017 - 2021 годах».

«На 2020 год запланировано проектирование и строительство газопровода низкого давления, от существующего газорегуляторного пункта по улице Васи Новикова, 42б, по улицам данного микрорайона. В том числе - и по улице Торфобрекетной».