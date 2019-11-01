Общество

Завтра судебные приставы региона проведут горячую линию для граждан

6 ноября с 15:00 до 17:00 Управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области проведет горячую линию для граждан и представителей организаций по всем интересующим их вопросам, входящим в компетенцию службы судебных приставов.

Отвечать на вопросы граждан по средствам телефонной связи будут начальники отделов — старшие судебные приставы ОСП Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Телефоны для связи:

699-117 - ОСП по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей и дознанию по г. Пскову и Псковскому району

8-921-210-76-94 - ОСП г.Пскова № 1

333-002 - ОСП г.Пскова № 2

333-019 - ОСП Псковского района

8-981-361-18-19 - МОСП по исполнению особо важных исполнительных производств

8(81131) 22-959 - ОСП Гдовского района

8(81132) 52-392 - ОСП Струго-Красненского и Плюсского районов

8(81153) 31-132 - ОСП г. Великие Луки

8(81153) 31-319 - ОСП Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов

8(81152) 39-256 - ОСП Островского и Пыталовского районов

8(81146) 22-761 - ОСП Пушкиногорского, Новоржевского, Бежаницкого и Локнянского районов

8(81135) 26-304 - ОСП Дновского и Дедовичского районов

8(81151) 25-931 - ОСП Невельского и Усвятского районов

8(81138) 22-562 - ОСП Опочецкого и Красногородского районов

8(81148) 23-389 - ОСП Печорского и Палкинского районов

8(81134) 22-531 - ОСП Порховского района

8(81140) 35-727 - ОСП Себежского и Пустошкинского районов

Каждый обратившийся, сможет получить консультацию по своему конкретному случаю, узнать о порядке возбуждения исполнительного производства по взысканию алиментных платежей, порядке применения мер принудительного взыскания задолженности к должнику и его имуществу, а также по другим актуальным вопросам службы судебных приставов.