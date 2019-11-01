Общество

Ушла из жизни единственный полный кавалер Ордена Трудовой Славы в Псковской области

3 ноября ушла из жизни единственный в Псковской области полный кавалер Ордена Трудовой Славы Маргарита Матвеева, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Маргарита Матвеева была бригадиром водителей Псковского производственного объединения грузового транспорта №1. Она родилась 6 января 1937 года в деревне Лычевка Славковского района Ленинградской области (ныне Порховского района Псковской области), в крестьянской семье.

В 1962 году, закончив обучение и поднятие целины в Казахстане, вернулась на Псковщину. А в 1970 году возглавила бригаду водителей, которая стала одной из лучших в Псковском производственном объединении грузового автотранспорта. Бригада №5 обеспечивала горючим автозаправочные станции Пскова, колхозы и совхозы близлежащих районов.

За десятую пятилетку бригада перевезла 187 тысяч тонн нефтепродуктов, перевыполнив задание пятилетнего плана. За пятилетку Маргарита Матвеева лично перевезла 34,5 тонн нефтепродуктов, перевполнив план на 115%.

Указом Президиума Верховного совета СССР от 22 апреля 1975 года награждена Орденом Трудовой славы третьей степени. От 2 апреля 1981 года награждена Орденом Трудовой славы второй степени, а 14 августа 1986 года, за успехи, достигнутые в выполнении заданий уже 11 пятилетки и социалистических обязательств награждена Орденом Трудовой славы первой степени, и стала полным кавалером ордена Трудовой славы.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил искренние соболезнования родным, близким и коллегам в связи со смертью Маргариты Матвеевой.

«3 ноября ушла из жизни жительница Псковской области Матвеева Маргарита Михайловна – единственный полный кавалер Ордена Трудовой Славы на нашей земле. Она была одним из наших наиболее выдающихся тружеников, которая ковала славу нашего региона в 70-ых и 80-ых годах. Выражаю искренние соболезнования родным и близким ушедшей. Маргарита Михайловна оставила после себя светлую память на долгие годы. Мы всегда будем ценить ее труд и гордиться ее достижениями», - говорится в тексте соболезнования главы региона.

Похороны Маргариты Матвеевой состоятся 5 ноября.