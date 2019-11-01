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Игорь Дитрих: Уникальная малоинвазивная операция будет выполняться всем, кому показано такое вмешательство

Проведенная в Псковской областной клинической больнице уникальная операция по лапароскопической резекции поджелудочной железы и селезенки будет выполняться всем пациентам, которым показано такое хирургическое вмешательство. Об этом пресс-службе Псковской Ленте Новостей сообщил хирург, выполнивший сложнейшую операцию мирового уровня, заместитель главного врача по хирургии, депутат областного Собрания Игорь Дитрих.

Лапароскопическая операция на поджелудочной железе относится к числу технически сложных процедур, требующих соответствующей подготовки оперирующего персонала и использования современного видеооборудования.

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Как рассказал Игорь Дитрих, классическим способом с разрезом брюшной полости подобные операции в областной больнице проводились и раньше, но такое хирургическое вмешательство, в отличие от малоинвазивной хирургии, является высоко травматичным для пациента.

«При лапароскопической операции степень травмирования тканей минимальна: в брюшную полость пациента через четыре прокола, два по пять миллиметров и два по одному сантиметру, была введена лапароскопическая техника, - пояснил Игорь Дитрих. - Весь объем хирургического вмешательства был выполнен малоинвазивным способом. Для хирурга это дает лучшую визуализацию всего, что он делает внутри. Для пациента - в десятки раз уменьшает тяжесть операции. Уже на следующий день после операции наша пациентка самостоятельно ходила, и в самое ближайшее время будет выписана домой».

Лапороскопические технологии в областной больнице развиваются с 1995 года, когда впервые была выполнена операция таким способом по удалению желчного пузыря. Сегодня объем и сложность выполняемых эндоскопических хирургических вмешательств существенно выросли.

«За эти годы постоянным каждодневным обучением докторов, проведением тренингов и мастер-классов с участием ведущих российских специалистов операционная бригада наших хирургов достигла уровня профессионального мастерства, позволяющего выполнить такую сложнейшую операцию, которую даже открытым способом не во всех больницах и клиниках выполняют, а мы уже сделала малоинвазивным», - с гордостью рассказал об успехе псковских врачей Игорь Дитрих.

Заместитель главного врача по хирургии областной клинической больницы заверил, что теперь онкобольным, которым показана резекция поджелудочной железы и селезенки, операция будут выполняться малоинвазивным методом.

«Главное, чтобы пациент попал к нам на той стадии, когда еще можно сделать лапароскопическую операцию. Сегодня для этого действует онкопрограмма, открыты первичные онкологические кабинеты, выделяются деньги из бюджета. Усилия государства, правительства, медицины направлены на то, чтобы опухоли любых локализаций выявлять на тех стадиях, когда человеку можно помочь операциями и другими современными способами лечения», - резюмировал Игорь Дитрих.