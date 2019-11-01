Игорь Дитрих: Уникальная малоинвазивная операция будет выполняться всем, кому показано такое вмешательство

Проведенная в Псковской областной клинической больнице уникальная операция по лапароскопической резекции поджелудочной железы и селезенки будет выполняться всем пациентам, которым показано такое хирургическое вмешательство. Об этом пресс-службе Псковской Ленте Новостей сообщил хирург, выполнивший сложнейшую операцию мирового уровня, заместитель главного врача по хирургии, депутат областного Собрания Игорь Дитрих.
Лапароскопическая операция на поджелудочной железе относится к числу технически сложных процедур, требующих соответствующей подготовки оперирующего персонала и использования современного видеооборудования.
Как рассказал Игорь Дитрих, классическим способом с разрезом брюшной полости подобные операции в областной больнице проводились и раньше, но такое хирургическое вмешательство, в отличие от малоинвазивной хирургии, является высоко травматичным для пациента.
Лапороскопические технологии в областной больнице развиваются с 1995 года, когда впервые была выполнена операция таким способом по удалению желчного пузыря. Сегодня объем и сложность выполняемых эндоскопических хирургических вмешательств существенно выросли.
Заместитель главного врача по хирургии областной клинической больницы заверил, что теперь онкобольным, которым показана резекция поджелудочной железы и селезенки, операция будут выполняться малоинвазивным методом.
«Главное, чтобы пациент попал к нам на той стадии, когда еще можно сделать лапароскопическую операцию. Сегодня для этого действует онкопрограмма, открыты первичные онкологические кабинеты, выделяются деньги из бюджета. Усилия государства, правительства, медицины направлены на то, чтобы опухоли любых локализаций выявлять на тех стадиях, когда человеку можно помочь операциями и другими современными способами лечения», - резюмировал Игорь Дитрих.