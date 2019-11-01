Общество

В России может появиться система учета представителей коренных малочисленных народов

В России может появиться механизм учета россиян, относящихся к коренным малочисленным народам, вести учет будет Федеральное агентство по делам национальностей. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении, сообщает «Парламентская газета».

Как пояснила статс-секретарь - заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Анна Котова, согласно данным Всероссийской переписи населения 2010 года, численность коренных малочисленных народов составила 316 тысяч человек, проживающих в 35 регионах.

«Конституцией РФ гарантированы их права, при этом реализация этих прав, а это в том числе право на защиту исконной среды обитания, право на ведение и сохранение традиционного образа жизни связывается с идентификацией гражданина как представителя коренного малочисленного народа. Однако эффективный механизм такой идентификации в действующем законодательстве отсутствует, что вынуждает граждан обращаться в суды за получением подтверждения своей национальной принадлежности», - отметила Анна Котова.

Данный законопроект предполагает формирование специального списка лиц, относящихся к коренным малочисленным народам. Внесение граждан в этот список и исключение из него будет осуществляться исключительно по их инициативе и на добровольной основе. Использовать для этого будут документы, которые предоставляет сам заявитель, а также документы, предоставляемые органами госвласти, органами местного самоуправления, и общинами коренных малочисленных народов.