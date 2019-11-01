Общество

Гдовский дом культуры отпраздновал 100-летний юбилей

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов Владимир Яников поздравил сотрудников и ветеранов Центрального дома культуры Гдова со 100-летним юбилеем – в честь знаменательной даты в учреждении прошло торжественное собрание и праздничный концерт, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

В переполненном зале собрались представители органов местного самоуправления, гдовских учреждений социальной сферы, руководители ведомств и организаций, общественники, ветераны, предприниматели, жители районного центра всех возрастов.

Выступая от лица депутатского корпуса регионального парламента, Владимир Яников отметил, что на протяжении целого столетия Гдовский дом культуры является центром творческой и духовной жизни района. Именно поэтому вековой юбилей учреждения стал значимым событием не только для его коллектива, но и для всех жителей муниципалитета.

Парламентарий зачитал поздравительный адрес, подписанный председателем областного Собрания депутатов Александром Котовым: «Для многих поколений гдовичей Дом культуры стал гостеприимным домом, где можно с пользой провести свой досуг, найти единомышленников и друзей, прикоснуться к истокам народного творчества, отдохнуть душой от повседневных забот», - сказано в поздравлении. Отдельные слова спикера были обращены к работникам культуры: «Конечно, в этот праздничный день хочется сказать особые слова благодарности и признательности сотрудникам и ветеранам Гдовского дома культуры за верность избранному призванию, за мастерство и искреннюю любовь к родной земле. Вы настоящие энтузиасты, посвятившие жизнь благородному делу служения культуре и людям!»

Поздравления со столетним юбилеем Гдовского дома культуры и добрые пожелания в адрес коллектива прозвучали от всех гостей праздника.

Творческий подарок учреждению культуры преподнесли самодеятельные артисты – на праздничном концерте выступили авторы-исполнители, хореографические и вокальные коллективы.