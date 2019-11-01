Общество

Объявлен сбор пожертвований для семьи Долженко, пострадавшей в смертельном ДТП под Псковом

Благотворительный Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» организует сбор пожертвований для семьи Долженко, пострадавшей 3 ноября в аварии на трассе Псков - Санкт-Петербург: три девочки в тяжелом состоянии находятся в реанимации, а их родители - погибли.

Самой младшей - Мирославе - провели операцию на печени и удалили селезенку. Она в сознании. Старшая Соня - лежит без сознания, у нее травмы шейного позвонка, порезы на лице и травма головы. У Алисы сломана ключица и таз. У всех - ушибы, переломы, сотрясения, порезы, ссадины.

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Для реабилитации девочек понадобятся средства, уточняют в фонде и призывают всех неравнодушных присоединиться к сбору средств.

Сделать пожертвование можно несколькими способами:

1) Перечислить средства на счет фонда с пометкой «Долженко».

Реквизиты фонда:

р/с 40703810051000000139

Псковское отделение № 8630

ПАО СБЕРБАНК г. Псков

БИК 045805602

к/с 30101810300000000602

ОКВЭД 64.99

2) Перечисление через устройство самообслуживания или с помощью специального приложения фонда.

Для этого необходимо:

Вставить карту в устройство самообслуживания. Выбрать раздел «Платежи и переводы», далее – «Благотворительность и социальная помощь». Выбрать благотворительную организацию - Фонд княгини Ольги, указать ФИО, адрес проживания, назначение платежа «Долженко» и сумму пожертвования. Подтвердить платеж.

3) С помощью мобильного приложения.

Для этого необходимо:

Выбрать вкладку «Платежи», далее - «Остальное». С помощью поиска найти благотворительную организацию - Благотворительный Фонд княгини Ольги). Указать ФИО, адрес проживания, назначение платежа «Долженко», сумму пожертвования и подтвердить перевод кодом, пришедшим по СМС с номера 900.

4) С помощью QR-кода:

Зайти в раздел «Платежи» и выберите «Оплата по QR или штрих коду». Навести сканер на QR-код платежной квитанции. Дождаться автозаполнения реквизитов, указать ФИО, адрес проживания, назначение платежа «Долженко» и сумму.

Добавим, что сбор средств также объявлен в псковской школе №2, где учились девочки.

Там предлагают перевести денежные средства на карту Сбербанка, привязанную к номеру +7 911 375-29-40. Получатель - Созонова Людмила Алексеевна, преподаватель.