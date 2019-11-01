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Общество

Объявлен сбор пожертвований для семьи Долженко, пострадавшей в смертельном ДТП под Псковом

05.11.2019 15:53|ПсковКомментариев: 1

Благотворительный Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» организует сбор пожертвований для семьи Долженко, пострадавшей 3 ноября в аварии на трассе Псков - Санкт-Петербург: три девочки в тяжелом состоянии находятся в реанимации, а их родители - погибли.

Самой младшей - Мирославе - провели операцию на печени и удалили селезенку. Она в сознании. Старшая Соня - лежит без сознания, у нее травмы шейного позвонка, порезы на лице и травма головы. У Алисы сломана ключица и таз. У всех - ушибы, переломы, сотрясения, порезы, ссадины.

Для реабилитации девочек понадобятся средства, уточняют в фонде и призывают всех неравнодушных присоединиться к сбору средств.

Сделать пожертвование можно несколькими способами:

1) Перечислить средства на счет фонда с пометкой «Долженко».

Реквизиты фонда:
р/с 40703810051000000139
Псковское отделение № 8630
ПАО СБЕРБАНК г. Псков
БИК 045805602
к/с 30101810300000000602
ОКВЭД 64.99

2) Перечисление через устройство самообслуживания или с помощью специального приложения фонда.

Для этого необходимо:

  1. Вставить карту в устройство самообслуживания.
  2. Выбрать раздел «Платежи и переводы», далее – «Благотворительность и социальная помощь».
  3. Выбрать благотворительную организацию  - Фонд княгини Ольги, указать ФИО, адрес проживания, назначение платежа «Долженко» и сумму пожертвования.
  4. Подтвердить платеж.

3) С помощью мобильного приложения.

Для этого необходимо:

  1. Выбрать вкладку «Платежи», далее - «Остальное».
  2. С помощью поиска найти благотворительную организацию - Благотворительный Фонд княгини Ольги).
  3. Указать ФИО, адрес проживания, назначение платежа «Долженко», сумму пожертвования и подтвердить перевод кодом, пришедшим по СМС с номера 900.

4) С помощью QR-кода:

  1. Зайти в раздел «Платежи» и выберите «Оплата по QR или штрих коду».
  2. Навести сканер на QR-код платежной квитанции.
  3. Дождаться автозаполнения реквизитов, указать ФИО, адрес проживания, назначение платежа «Долженко» и сумму.

Добавим, что сбор средств также объявлен в псковской школе №2, где учились девочки.

Там предлагают перевести денежные средства на карту Сбербанка, привязанную к номеру +7 911 375-29-40. Получатель - Созонова Людмила Алексеевна, преподаватель.

Источник: Псковская Лента Новостей
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