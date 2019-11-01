Объявлен сбор пожертвований для семьи Долженко, пострадавшей в смертельном ДТП под Псковом

Благотворительный Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» организует сбор пожертвований для семьи Долженко, пострадавшей 3 ноября в аварии на трассе Псков - Санкт-Петербург: три девочки в тяжелом состоянии находятся в реанимации, а их родители - погибли.
Самой младшей - Мирославе - провели операцию на печени и удалили селезенку. Она в сознании. Старшая Соня - лежит без сознания, у нее травмы шейного позвонка, порезы на лице и травма головы. У Алисы сломана ключица и таз. У всех - ушибы, переломы, сотрясения, порезы, ссадины.
Для реабилитации девочек понадобятся средства, уточняют в фонде и призывают всех неравнодушных присоединиться к сбору средств.
1) Перечислить средства на счет фонда с пометкой «Долженко».
Реквизиты фонда:
р/с 40703810051000000139
Псковское отделение № 8630
ПАО СБЕРБАНК г. Псков
БИК 045805602
к/с 30101810300000000602
ОКВЭД 64.99
2) Перечисление через устройство самообслуживания или с помощью специального приложения фонда.
Для этого необходимо:
3) С помощью мобильного приложения.
Для этого необходимо:
4) С помощью QR-кода:
Добавим, что сбор средств также объявлен в псковской школе №2, где учились девочки.
Там предлагают перевести денежные средства на карту Сбербанка, привязанную к номеру +7 911 375-29-40. Получатель - Созонова Людмила Алексеевна, преподаватель.