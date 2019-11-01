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Виктор Лысюк прокомментировал намерение коммунистов отобрать выставочный зал у Псковского отделения Союза художников

Заслуженный художник Российской Федерации, председатель Псковского регионального отделения Союза художников России Виктор Лысюк прокомментировал корреспонденту Псковской Ленты Новостей высказывание коммуниста Александра Баева. На очередной сессии городской Думы Пскова коммунист возмутился тем, что городские власти вынуждены сдавать предпринимателям подвалы, тогда как «какие-то художники» безвозмездно пользуются прекрасными помещениями в центре города.

«Все художники были в полном недоумении от высказывания Александра Баева. Если вспомнить историю, Союз художников СССР был создан в 1937 году по решению Коммунистической партии Советского Союза. Это было решение коммунистов, они создали Союз, дали художникам какие-то права и полномочия. Даже Ленин сказал, что искусство принадлежит народу. И тут я узнаю, что лидер Коммунистической партии в гордуме Пскова делает такое заявление. Во-первых, непонятно, почему искусство нужно задвигать на задворки, а вперед выдвигать предпринимателей. Изначально коммунисты хотели забрать у богатых и отдать бедным, а сейчас получается, что все наоборот, забирать они хотят у бедных. Мне интересно, это новая линия Коммунистической партии России?» - заявил Виктор Лысюк.

Он также отметил, что, по его мнению, отношение к искусству - это принцип цивилизованности человека. «Я могу предположить, что Баев ничего не понимает в этом вопросе, и эта область его не интересует в принципе. Получается, что этот человек не цивилизованный, а тогда зачем он сидит в городской Думе. Что он может предложить беднейшим слоям населения? А Союз художников сейчас относится именно к этим слоям. Закона о культуре нет, финансирования тоже нет, художники делают выставки бесплатно, за все время существования Союза мы не копейки не взяли за вход на выставки, а проводим мы их 12 раз в году», - рассказал председатель Псковского регионального отделения Союза художников России.

Он также отметил, что в течение 20 лет Союз художников занимается благотворительностью и привел в пример День города, когда они безвозмездно дарят картинную галерею одной из школ города. «В этом году еще подарили галерею онкологическому центру. А когда строился храм Веры, Надежды и Любови в Крестах, художники дали свои работы на аукцион, заработали 1 млн 600 тысяч рублей и отдали на строительство храма, никто не взял себе ни копейки. Этого никто не знает, но мы не ищем славы, мы просто делаем свое дело, скромно, честно и не получая за это никаких денег. Почему поступают такие заявления, я не понимаю», - возмутился Виктор Лысюк.

«Наверное, нынешняя линия партии направлена на уничтожение культуры и образования. Недавно в Волгограде открылась картинная галерея, посвященная Сталинградской битве, куда художники передавали картины, в их числе и наш Олег Александров, передавший картину безвозмездно. 11 ноября ему лично и Союзу художников будут вручать благодарственные письма в "Единой России". А где инициативы и действия коммунистов? Вот интересно, как Александр Баев своим избирателям будет объяснять, что они хотят забрать помещение у художников и отдать предпринимателям, чтоб художники ютились на окраинах. Получается, что балет нужно ставить на скотном дворе, а выставки проводить на овощехранилище. Я не понимаю эту позицию. Мне очень интересно, как руководство их партии объяснит эту позицию. Давайте тогда завтра и театр отдадим под варьете или казино», - заключил он.