Общество

Культурно-досуговый центр в Пушкинских Горах открыт после ремонта

Культурно-досуговый центр в Пушкинских Горах открыт после ремонта. Работы проводились в августе-октябре в рамках партийного проекта «Единой России» «Культура малой Родины».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения «Единой России», в КДЦ привели в порядок входной тамбур и дискотечный зал, частично отремонтировали фасад здания и заменили окна. Объем финансирования составил 632,3 тыс. рублей. Этих средств также хватило на обновление филиала учреждения - Васильевского сельского дома культуры. Здесь освежили ремонтом коридор, костюмерную, кабинет и позаботились об отоплении.

Еще почти 639,5 тыс. рублей направлены на улучшение материально-технической базы. В КДЦ поступило 33 единицы звукового и светового оборудования. Кроме того, в зрительных залах Исского и Велейского сельских домов культуры, рассчитанных на 50 мест (каждый), установлены новые кресла. На их покупку потрачено почти 234 тыс. рублей.

«Учреждения культуры в Пушкиногорском районе ведут активную и разнообразную работу с населением. Благодаря партийному проекту «Культура малой Родины» сегодня они могут предложить зрителю более комфортные условия и расширить спектр услуг», - отметили в местном отделении партии.

Задачи партийного проекта «Единой России» «Культура малой Родины» – поддержка сельских клубов и Домов культуры в городах с населением менее 50 тыс. человек. К участию в партпроекте активно привлекаются местные жители, которые могут открыто выразить свое мнение. Еще одна задача партпроекта – проконтролировать распределение средств на модернизацию ДК и сельских клубов из федерального, регионального и местного бюджетов. Особое внимание уделяется театрам малых городов. Под контролем партпроекта – 670 млн рублей, выделенных из федерального бюджета в 2017 году и направленных на поддержку таких театров. Кроме того, партпроект предусматривает за укреплением материально-технической базы детских и кукольных театров, созданием условий для качественного обновления их репертуара, популяризацией новых детских постановок в регионах.