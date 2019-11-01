Общество

В России запустили портал для родителей с советами по воспитанию детей

Родители смогут получить рекомендации по воспитанию и образованию детей на едином портале растимдетей.рф, который запущен в соответствии с нацпроектом «Образование». Об этом сообщается во вторник на сайте министерства просвещения России, пишет ТАСС.

«На сайте опубликовано более 200 полезных экспертных материалов на темы, интересующие родителей. Здесь представлены ссылки на ресурсы, которые помогут найти информацию о том, как записаться в детский сад или школу, получить дополнительное или профессиональное образование в каждом регионе», - говорится в сообщении.

Кроме того, на сайте размещены адреса специальных центров, в которых родители смогут получить психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь по любым вопросам, связанным с воспитанием и развитием детей. В соответствии с федеральным проектом «Поддержка семей, имеющих детей» нацпроекта «Образование» до 2024 года такие центры будут созданы в каждом регионе России.