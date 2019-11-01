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Рассмотрение дела «ОпрСтроя», строившего студенческий кампус, против ПсковГУ перенесли из-за нехватки оснований

Рассмотрение дела «ОпрСтроя» - подрядчика, строившего студенческий кампус, против ПсковГУ перенесли из-за отсутствия достаточных оснований и доказательств для применения обеспечительных мер. По информации на сайте Арбитражного суда Псковской области, заседание, на котором рассмотрение дела перенесли на 13 ноября, состоялось 3 ноября.

Истец - «ОпрСтрой» - попросил в качестве обеспечительных мер наложить запрет на одностороннее расторжение договора ответчиком - ПсковГУ. Также наложить запрет на осуществление уплаты по банковской гарантии, в том числе - на взыскание неустойки с гаранта до вступления в законную силу решения суда.

Заявитель отметил, что непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, если суд удовлетворит требования, и причинить значительный ущерб.

Кроме того, «ОпрСтрой» указал, что обеспечительные меры могут быть направлены на сохранение существующего состояния отношений между сторонами, пока решение Арбитражного суда не вступит в силу. При этом заявитель сослался на подписанный в одностороннем порядке ответчиком акт приема-передачи строительной площадки. Кроме того, «ОпрСтрой» указал на то, что ПсковГУ направил в банк требование об осуществлении уплаты по банковской гарантии.

В суде же, в свою очередь, отметили, что каких-либо иных доводов в обоснование заявления о принятии обеспечительных мер истец не указал. А документов, подтверждающих затруднительность исполнения судебного акта, не представил. Так, с позиции суда, «ОпрСтрой» не доказал разумность и обоснованность принятия обеспечительных мер, а также не подтвердил, что данная мера соответствует предмету и основанию иска.

Поэтому, по данным судебного определения, суд посчитал заявление об обеспечении иска не подлежащим удовлетворению.

Напомним, суд принял заявлению по исковому делу 21 августа 2019 года. Контракт же, чтобы кампус достраивало управление строительства ФСИН по Северо-Кавказскому федеральному округу, ПсковГУ заключил 6 сентября: на сумму около 258,7 миллионов рублей.

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Ранее ПсковГУ обратился в УФАС с просьбой внести «ОпрСтрой» в реестр недобросовестных поставщиков.