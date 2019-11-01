Общество

Псков сел в лужу. ФОТО

Вместе с традиционными осенними дождями в Пскове появились огромные лужи, затопленные дворы и дороги, по которым не всегда возможно проехать. Особенно достается пешеходам – даже если им удается обойти образовавшиеся на улицах водоемы, увернуться от окатывающих грязным душем машин оказывается гораздо сложнее, особенно при прогулке через мосты.







В Пскове дождь идет двое суток к ряду. Кажется, привычная для осени непогода, но синоптики говорят, что выпала уже месячная норма осадков.







Как с этим справляется областной центр – смотрите в нашем фоторепортаже.