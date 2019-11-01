Общество

Задачи по уборке Пскова в зимний период обсудили на координационном совещании

Общегородское итоговое совещание по итогам деятельности в октябре состоялось под председательством и. п. главы Пскова Елены Полонской во вторник, 5 ноября.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, в начале мероприятия руководитель муниципалитета от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова вручила благодарственное письмо за участие в 39-х Международных Ганзейских днях начальнику УМВД РФ по городу Пскову Сергею Сурину. «Спасибо за вашу работу, наши гости, в том числе и иностранные, тоже ее оценили. Все они говорили, что чувствовали себя во время праздника в полной безопасности», - отметила она.

Об итогах месячника по благоустройству и уборке территорий города и подготовке его к зимнему сезону доложил начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Николай Баринов. Он сообщил, что в нем приняли участие сотрудники 19 организаций и предприятий города, которые наводили порядок на берегах Великой и Псковы, в лесопарковых зонах. В свою очередь, УГХ обеспечило добровольных помощников перчатками, мешками для мусора и другим инвентарем.

По словам Николая Баринова, во всех трех подрядных организациях, отвечающих за содержание улично-дорожной сети Пскова, заявили о готовности к зимнему сезону. Такая же информация поступила и от руководителей большинства управляющих компаний города.

Как сообщила представитель Отделения областного Центра занятости населения по Пскову и Псковскому району, в октябре в Отделение обратилось 186 человек, 40 из них были трудоустроены. 13 ноября в Пскове пройдет очередная ярмарка вакансий.

Председатель комитета по делам ГО и предупреждению ЧС администрации города Владимир Воробьев рассказал о работе по ликвидации последствий усиления ветра, которое произошло 27 октября. Он сообщил, что в результате обрушилось более 50 деревьев, в том числе 5 - на автомобили. Основная часть последствий была ликвидирована в течение ближайших суток, уборка упавших деревьев проводилась в течение следующих двух суток.

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Представитель региональной энергетической компании отметил, что после урагана еще не во всех районах областного центра удалось восстановить уличное освещение, на контроле у энергетиков - 16 улиц Пскова. При этом он заверил, что до конца следующей недели все необходимые работы будут проведены.