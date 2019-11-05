Общество

Инженер-геолог в Пскове зарабатывает на 20 тысяч рублей меньше коллег в Петербурге

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты инженеров-геологов в 70 крупнейших городах России, в том числе в Пскове.

Так, по данным Superjob, инженер-геолог в Пскове в среднем получает 49 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 75 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – 69 000 рублей в месяц.

В соседних крупных городах средняя зарплата представителей данной профессии достигает следующих показателей: Тверь – 54 000 рублей, Великий Новгород – 49 000 рублей, Смоленск – 49 000 рублей, Ленинградская область – 59 000 рублей в месяц.