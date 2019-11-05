Общество

Правительство определило угрозы устойчивому Рунету - источник

Правительство определило список угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования на территории РФ интернета и сети связи общего пользования, к которым отнесли и распространение запрещенной в РФ информации, сообщил «Интерфаксу» источник в одном из ведомств, участвующих в подготовке документа.

По его словам, проект постановления правительства, в котором содержатся перечни угроз, находится на согласовании профильных министерств.

Так, под угрозой безопасности функционирования в РФ интернета и сети связи общего пользования предлагается понимать нарушение способности сети связи противостоять попыткам несанкционированного доступа к её техническим и программным средствам, дестабилизирующим внутренним или внешним информационным воздействиям, из-за которых может быть нарушена её работа, а также связанным с распространением запрещенной в РФ информации.

Перечень угроз безопасности, кроме угрозы предоставления доступа к информации или ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с ФЗ «Об информации...», включает угрозы осуществления кибератак и других, как преднамеренных, так и непреднамеренных информационных воздействий на средства и сети связи, в результате которых может быть нарушено их функционирование, а также угрозы нарушения доступности для граждан информационных онлайн-ресурсов органов федеральной и региональной власти и органов местного самоуправления. Кроме того, в него входят угрозы нарушения информационной безопасности автоматизированных систем управления сетями связи операторов и технологических сетей связи, систем управления точками обмена трафиком, технических средств и ПО центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, технических средств противодействия угрозам, национальной системы доменных имён, критической информационной инфраструктуре РФ.

Под угрозой устойчивости предлагается понимать угрозу, при которой нарушается работоспособность сети связи при отказе части её элементов, а также в условиях внешних дестабилизирующих воздействий природного и технологического характера. К таким угрозам предлагается отнести: угрозы невозможности доступа к услугам связи из-за аварий или перегрузки узла связи, из-за которых для физ- и юрлиц становятся недоступными услуги связи или невозможно вызвать экстренные службы, а также угрозы невозможности доступа к услугам связи для критически важных объектов, предусмотренных ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера», которая может привести к нарушению или прекращению их функционирования.

Угрозой целостности интернета в РФ и сети связи общего пользования, согласно проекту постановления, является угроза нарушения способности взаимодействия сети связи, при котором становится невозможным установление соединений между пользователями услуг связи или информационными ресурсами. Речь идет, во-первых, об угрозах нарушения взаимодействия сети связи общего пользования с зарубежными сетями электросвязи, из-за чего становится невозможным организация соединений с пользователями услугами связи или информресурсами, расположенными за рубежом, а во-вторых, об угрозах нарушения функционирования интернета, из-за которых невозможна организация взаимодействия российских интернет-пользователей с другими, в том числе теми, кто находится за границей.

Пакет поправок в законы «О связи» и «Об информации», предполагающий обеспечение целостности, устойчивости и безопасности интернета в России в случае внешних угроз (так называемый «закон о Рунете»), вступил в силу 1 ноября. Он предусматривает создание в РФ независимой инфраструктуры, обеспечивающей маршрутизацию в интернете при невозможности подключения к зарубежным корневым серверам. Также, согласно положениям нового закона, операторы связи обязаны установить технические средства, способные определять источник трафика. В дальнейшем операторы связи РФ будут обязаны пользоваться национальной доменной зоной - эта норма закона вступит в силу с 1 января 2021 года. С этой же даты госорганы должны будут использовать исключительно отечественные средства шифрования информации.

Закон предусматривает, что в случаях возникновения угроз функционированию интернета на территории РФ Роскомнадзор может осуществлять централизованное управление трафиком в утвержденном правительством РФ порядке. Виды угроз определяет кабинет министров. Требования к обеспечению функционирования точек обмена трафиком (это понятие также определяет закон) будет утверждать Минкомсвязи по согласованию с ФСБ РФ.