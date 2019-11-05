Общество

Из-за похолодания в пути существенно задержались три «псковских» поезда

Три поезда, отправляющиеся из Пскова или в Псков, в ночь с 5 на 6 ноября существенно задержались в пути из-за похолодания, которое привело к сбою в работе устройств контактной сети на Октябрьской железной дороге. Последствия непогоды устраняли специальной техникой – вибропантографами, убирающими наледь с проводов, пишет «МК в Пскове» со ссылкой на администрацию Октябрьской железной дороги.

По информации ОЖД, размещенной в 0.20 6 ноября, задержка поезда № 820 Псков – Петрозаводск составляла около 3 часов, поезда № 812 Псков – Санкт-Петербург – более часа. Кроме того, пассажиры рассказали о задержке поезда Санкт-Петербург - Псков. Вместо того чтобы приехать на псковский вокзал 5 ноября в 23.45, «Ласточка» прибыла в Псков сегодня, 6 ноября, рано утром.

Для пассажиров поезда № 812 Псков - Санкт-Петербург в связи с поздним прибытием организовали доставку автобусами от Ладожского и Балтийского вокзалов.

Актуальная информация о движении поездов есть на официальном сайте РЖД, раздел «Пассажирам» (вкладка «Фактическое движение поездов»), а также по телефону Единого информационно-сервисного центра – 8-800-775-00-00.