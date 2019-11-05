Общество

СКР напоминает об опасности угарного газа

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации в пределах своей компетенции расследуют уголовные дела, а также рассматривают сообщения о происшествиях, в том числе связанные с гибелью людей в результате отравления продуктами горения.

В осенне-весенний период люди согреваются как могут. Когда в доме нет центрального отопления, либо оно отключено, в городских квартирах жильцы спасаются от холода при помощи газовых плит. На дачах и в индивидуальных жилых домах – при помощи печей и каминов. В такое время при плохой вентиляции есть угроза отравления угарным газом, отмечают в пресс-службе ведомства.

Он ядовит, так как обладает способностью соединяться с гемоглобином крови, блокируя транспортировку кислорода. Это вызывает головокружение, тошноту, головную боль и потерю сознания. При сильном отравлении возможен летальный исход.

Человек практически не распознает угарный газ, не ощущает угрожающей ему опасности и не предпринимает мер к самосохранению. Аналогичным образом люди гибнут в гаражах при работающих двигателях машин, когда отсутствует необходимая вентиляция. Отмечались случаи гибели рыбаков, которые внутри палатки обогревались с помощью газовой горелки и задыхались во сне. Происходит это потому, что в закрытом пространстве кислород сгорает и остается ядовитый угарный газ.

Опасная концентрация угарного газа может образоваться в плохо вентилируемых помещениях, где используется газовое оборудование с открытым огнем, из-за слабой тяги в дымоходах или вентиляционных шахтах. Например, газовые колонки и газовые котлы.

Поэтому необходимо соблюдать меры безопасности. Например, следить за рабочим состоянием вентиляционных шахт и дымоходов, проветривать помещения, где установлены газовые приборы. Важно доверять установку такого оборудования и его обслуживание только профессионалам.

Не меньшую опасность представляют печи. Трещины в печной кладке и засорённый дымоход могут привести к плачевным последствиям. Но чаще всего к трагедии может привести преждевременно закрытая заслонка дымохода печи.

Согреться без риска для жизни все же можно. Просто закрывать заслонку нужно, когда дрова полностью прогорят. А пока в печи есть красные угли, угарный газ образуется и представляет опасность для жильцов.

Решить проблему можно установкой автономных пожарных извещателей, реагирующих на продукты горения, либо обустройством в заслонке (шибере), плотно закрывающей дымоход печи, небольшого отверстия. Это закономерно приведет к небольшой теплопотере, но благодаря постоянной аэродинамической тяге, угарный газ будет выводиться из печи через дымовую трубу. Таким образом удастся избежать превышения внутри помещения допустимой концентрации смертельно опасных для человека продуктов горения.