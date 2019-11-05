Общество

МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах

Органы МВД, а также ФСИН, ФСБ и Роскомнадзор до 30 июля 2020 года обязали проработать вопрос об установке «блокираторов» сигнала сотовой связи в исправительных учреждениях. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.

Соответствующее поручение выдала коллегия МВД. В ведомстве полагают, что установка «блокираторов» поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.

Как известно, подобная мера по борьбе с ИТ-преступлениями на текущий момент находится на стадии обсуждения. Так, законопроект о введении ограничений на использование сотовой связи в местах лишения свободы скоро будет внесен в Госдуму.