Общество

Псковские пенсионеры проверили на доступность магазины, кафе, аптеки и места досуга города

Псковичи старшего поколения посетили магазины, аптеки и кафе, оценив, насколько они доступны для людей пенсионного возраста. В понятие «доступность» входило не только наличие пандусов, легко открывающихся дверей, но и доброжелательность персонала, готовность объяснить и подсказать.

Учебный центр «Знания» при поддержке Альянса «Серебрянный возраст» города Самара и Фонда президентских грантов пригласили псковичей старшего поколения принять участие во всероссийской акции «Одобрено старшим поколением». Было предложено протестировать общественные места города Пскова– магазины, аптеки, кафе и досуговые центры. Цель похода – выяснить, насколько они удобны для пожилых людей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учебного центра «Знания».

В акции приняли участие более 20 серебряных волонтеров. Они очень ответственно и с большим энтузиазмом подошли к своей задаче. На организационном собрании все участники акции получили чек-листы и наклейки с надписью «Одобрено старшим поколением». Задача состояла в том, чтобы проверить общественные места согласно пунктов чек-листа (вход, персонал, оплата, атмосфера зала, экспозиция товара, наличие плечиков, приветливость и т.п.), и принять решение о вручении заведению наклейки «Одобрено старшим поколение». Организаторы, когда задумали эту проверку, в первую очередь имели в виду тактичность и готовность персонала помочь пожилому человеку разобраться, доброжелательность и гостеприимство.

«Изменения, которые предлагают пожилые люди, важны абсолютно для всех. Конечно, этикетки с мелким, а то и мельчайшим шрифтом в магазинах раздражают всех. Конечно, нужны пандусы, лестницы и крылечки, на которых невозможно поскользнуться. Нужны двери, которые легко открыть, кнопка вызова персонала на видном месте – будь то аптека, магазин или кафе. Нужно чтобы навигация была понятной, чтобы была везде хорошая вентиляция, но не холодно, а если музыка – то ненавязчивая. Чтобы свет был достаточно яркий, но не режущий», - рассказывают организаторы акции.

Участники акции более чем ответственно подошли к поставленной задаче. Даже цены в аптеках сравнивали по нескольким позициям, а не по одному какому-нибудь препарату.

Организаторы рассказывают, что даже не рассчитывали на такой энтузиазм и заинтересованность со стороны серебряных волонтеров. На промежуточном собрании было принято решение продолжить акцию. Кроме того, обсудили вопрос написания индивидуальных рекомендаций для проверенных мест общего пользования.

Многие организации используют в своей работе методику «Тайный покупатель» и зачастую привлекают к этому молодежь. Да, в некоторых вариантах это может сделать только молодежь, но по мнению организаторов акции, старшее поколение в профессионализме во многом опережает молодых.

Тем заведениям, которые прошли тест, выдали наклейки «Одобрено старшим поколением». В остальных пообещали провести работу над ошибками по мере возможности. Данная акция никак не направлена, чтобы кого-то как-то очернить, а кому-то сделать рекламу. Это только движение к улучшению качества жизни, как пожилого населения, так и всех остальных.

По итогам акции все участники из числа серебряных волонтеров получат благодарственные письма и сладкие подарки.