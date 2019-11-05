Общество

Житель Пскова собирается открыть новую планету

Посетитель «Космодрайва» прошел предполетную подготовку вместе со своей семьей и получил удостоверение космонавта. Испытать свой вестибулярный аппарат, увидеть оснащение Международной космической станции и отправиться к новым мирам может любой житель Пскова от 2 до 102 лет.

В космическом парке каждый час рождаются новые галактики и создаются вселенные в пробирках, а каждые полчаса «танцуют» и «поют» молнии.

В «Космодрайве» приключения начинаются прямо с порога: посетителей встречают колоритные штурмовики из грандиозной фантастической саги «Звездные войны». Дальнейший маршрут зависит от интересов: кто-то сразу отправится спасать марсианскую станцию, других же привлекут познавательные зоны. В сочетании развлекательного и научного состоит одна из изюминок парка.

Другая изюминка парка - в интерактивности происходящего. Посетители «Космодрайва» становятся главными действующими лицами космических приключений. Только здесь можно оказаться в кресле ученого-испытателя, а потом и астронавта.

Рассмотреть планеты и их спутники, послушать искажение голоса в атмосфере Марса, оценить свой вес на Юпитере, а после на собственный страх и риск прокрутиться на 360 градусов – все эти приключения доступны только в космическом парке.

Все дети до 3 лет включительно посещают парк бесплатно. Для школьников до 14 лет есть специальное предложение, подробнее читайте здесь.

Организаторы рекомендуют псковичам поторопиться в космический парк для всей семьи «Космодрайв», ведь отправиться к звездам можно только с 26 октября по 24 ноября в ТЦ «Максимус». Проект реализуется при поддержке телеканала «Наука».

Сайт: https://космодрайв.рф

VK: https://vk.com/kosmodrive_pskov

Телефон 8 (911) 693 00 65.